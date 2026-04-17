viernes 17  de  abril 2026
DEPORTES

¡Caídas sudamericanas! Cerúndolo y Fonseca se despiden en Múnich

El argentino Francisco Cerúndolo sucumbió ante el alemán Alexander Zverev, mientras que el brasileño Joao Fonseca cayó con el estadounidense Ben Shelton

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- El tenista argentino Francisco Cerúndolo (N.19 del ránking) y el brasileño Joao Fonseca (N.35) quedaron eliminados en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Múnich tras perder este viernes contra el local Alexander Zverev (N.3) y el estadounidense Ben Shelton (N.6), respectivamente.

Zverev se impuso por 5-7, 6-0 y 6-2 tras dos horas y cuarto de intenso partido y se medirá en semifinales al italiano Flavio Cobolli.

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El público muniqués asistió a un partido de muchos altibajos entre Zverev y Cerúndolo. El alemán arrancó bien y se colocó 4-1 arriba en el primer set, antes de que el argentino reaccionase para apuntarse la primera manga.

Pero Cerúndolo pareció que había dejado toda la gasolina en esa remontada y apenas ganó dos juegos en los dos siguientes sets, que cayeron de manera muy clara para el germano.

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Semifinalista en Montecarlo la semana pasada, en el primer Masters 1000 en tierra, Zverev sigue ofreciendo buenas sensaciones en este comienzo de la gira de arcilla.

Por la otra parte del cuadro, el brasileño Fonseca (N.35 del mundo) también dijo adiós tras caer por 6-3, 3-6 y 6-3 frente a Shelton, que nunca ha ganado un torneo en tierra batida.

El año pasado el estadounidense perdió la final en Múnich frente a Zverev.

Ante Fonseca, Shelton se mostró muy seguro con el servicio, ganando el 84% de los puntos con su primer saque, y sólo concedió un "break", el que decidió el segundo set a favor del brasileño.

Resultados del torneo de Múnich

Individual masculino - Cuartos de final:

Alexander Zverev (GER/N.1) derrotó a Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) 5-7, 6-0, 6-2

Flavio Cobolli (ITA/N.4) a Vít Kopriva (CZE) 6-3, 6-2

Ben Shelton (USA/N.2) a João Fonseca (BRA) 6-3, 3-6, 6-3

Tottenham pierde al "Cuti" Romero

El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmó que el internacional argentino Cristian "Cuti" Romero se perderá lo que resta de temporada por la lesión de rodilla que sufrió la semana pasada en la derrota 1-0 contra el Sunderland.

"Lo siento muchísimo por él y por su lesión", dijo De Zerbi. "Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada".

El capitán de los Spurs, campeón del mundo con Argentina en 2022, se retiró entre lágrimas tras lesionarse a dos meses del Mundial, donde la Albiceleste, en la que es una pieza importante, defenderá la corona.

FUENTE: AFP

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