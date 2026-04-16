Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el Papa: "No estoy peleando con él"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los medios antes de abordar el Marine One en el area sur de la Casa Blanca el 16 de abril de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este jueves que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa León XIV, y responder a las críticas del pontífice a la política exterior estadounidense.

El mandatario acusa a León XIV de estar supuestamente a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.

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Trump dijo que el papa León XIV puede decir lo que quiera sobre los asuntos mundiales, pero debe entender la realidad de un “mundo desagradable”

"No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera —y quiero que diga lo que quiera—, pero puedo estar en desacuerdo con él. El Papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas.

También le recordó al religioso que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados.

Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por sus siglas en inglés).

"Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", dijo el republicano.

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

El Papa insiste en sus críticas

Este jueves, León XIV cargó de nuevo, durante una visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos".

Trump —que en los últimos días calificó al Papa como "débil" y "equivocado"— negó que estuviera "peleando" con el pontífice y dijo que no tenía "nada en contra" de él.

El presidente estadounidense dijo el que el papa León XIV puede decir lo que quiera sobre los asuntos mundiales, pero debe entender la realidad de un “mundo desagradable”.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos y el pontífice nacido en ese país se han enfrentado. Trump ha criticado duramente al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura en varios temas, desde Irán hasta la inmigración.

Mientras tanto, el papa León justifica sus críticas argumentando que tiene el "deber moral" de expresar su oposición a la guerra y calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel", añadió.

Críticos del Papa en redes sociales argumentan que el pontífice no se ha pronunciado directamente por los crímenes del régimen teocrático de Irán.

La polémica

Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, respondiendo las criticas a León XIV señalando el supuesto "apoyo" al programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama.

Trump se refiere a la reunión en el Vaticano con David Axelrod, jefe estratega del expresidente Barack Hussein Obama en las campañas del 2008 y 2012. La reunión fue publicada en algunos medios que alegaron que el Papa se podría reunir “pronto” con Obama.

El encuentro se produjo poco después del inicio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en un escenario internacional marcado por conflictos y advertencias cruzadas. La cita adquiere relevancia tras reportes que apuntan a tensiones entre la Santa Sede y la administración del presidente Donald Trump, debido a críticas del pontífice a la política exterior estadounidense, reseño el portal Nuevo Poder .

"La reunión entre León XIV y Axelrod se extendió más allá de lo previsto, reflejando la importancia del diálogo en medio de este escenario. Ambos comparten vínculos con la ciudad de Chicago, lo que ha facilitado una relación cercana entre el pontífice y el estratega", dice la publicación. Los medios no revelaron el motivo del encuentro entre el estratega de Obama y el pontífice.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NelsonRAlbino/status/2043680089552859620?s=20&partner=&hide_thread=false Lo que la prensa no dice sobre la controversia entre #Trump y el Papa:



1) La semana pasada #PapaLeónXIV se reunió en el Vaticano con Alex Axelrod, jefe estratega de Barack Hussein Obama en las campañas del 2008 y 2012. Incluso algunos medios lo publicaron, incluso alegando que… pic.twitter.com/Y2seVMxKIe — Nelson R. Albino (@NelsonRAlbino) April 13, 2026

FUENTE: Con información de de EFE y AFP