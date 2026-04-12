Sinner le arrebata todo a Alcaraz en Montecarlo: título, número 1 y un lugar junto a Nadal y Djokovic
Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Montecarlo, le arrebata el número 1 del mundo y entra en la historia junto a Djokovic y Nadal con un récord histórico en Masters 1000
El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.
El tenis mundial vivió un golpe de autoridad este domingo en el Masters 1000 de Montecarlo, donde Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final y le arrebató mucho más que un trofeo: también el número 1 del ranking ATP y un lugar en la historia del tenis.
El italiano se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en un partido de 2 horas y 15 minutos marcado por el viento y la tensión, en el primer gran duelo entre ambos en 2026.