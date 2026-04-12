domingo 12  de  abril 2026
Tenis

Sinner le arrebata todo a Alcaraz en Montecarlo: título, número 1 y un lugar junto a Nadal y Djokovic

Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Montecarlo, le arrebata el número 1 del mundo y entra en la historia junto a Djokovic y Nadal con un récord histórico en Masters 1000

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026. 

Valery HACHE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El tenis mundial vivió un golpe de autoridad este domingo en el Masters 1000 de Montecarlo, donde Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final y le arrebató mucho más que un trofeo: también el número 1 del ranking ATP y un lugar en la historia del tenis.

El italiano se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en un partido de 2 horas y 15 minutos marcado por el viento y la tensión, en el primer gran duelo entre ambos en 2026.

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Con esta victoria, Sinner no solo conquistó Montecarlo, sino que también recuperará el número 1 del mundo, desplazando a Alcaraz de la cima del ranking.

Además, el italiano firmó su tercer Masters 1000 consecutivo de la temporada tras sus títulos en Indian Wells y Miami, consolidando un dominio absoluto en el circuito.

Sinner entra en la élite histórica

El triunfo en Montecarlo coloca a Sinner en un grupo legendario junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal, siendo apenas el tercer jugador en lograr cuatro títulos ATP Masters 1000 consecutivos.

Un hito que confirma al italiano como el gran dominador actual del tenis y uno de los referentes de la nueva generación.

Un duelo marcado por el viento y los errores

El partido estuvo condicionado por las rachas de viento en la pista Rainiero III, afectando especialmente al servicio de Alcaraz, que acumuló 5 dobles faltas y 45 errores no forzados.

Pese a un inicio prometedor del español, Sinner supo imponerse en los momentos clave, especialmente en el tie-break del primer set, que terminó siendo decisivo para el desenlace del encuentro.

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El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.

Respeto entre dos gigantes

A pesar de la intensidad del duelo, ambos jugadores demostraron una vez más su deportividad. Tras el partido, Alcaraz reconoció el gran momento de su rival:

“Es impresionante lo que estás logrando ahora mismo”.

El abrazo en la red simbolizó el respeto entre dos figuras que están marcando una nueva era en el tenis mundial.

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