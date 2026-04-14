martes 14  de  abril 2026
TENIS

Alcaraz se estrena con victoria en Barcelona

El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, avanzó a la siguiente ronda del torneo ATP 500 de Barcelona tras vencer al finlandés Otto Virtanen

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026. 

IZHAR KHAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El español Carlos Alcaraz se clasificó este martes a segunda ronda del torneo ATP 500 de Barcelona derrotando sin demasiados problemas al finlandés Otto Virtanen, procedente de la fase previa, por 6-4, 6-2.

El número dos del mundo sólo pasó algunos apuros en la primera manga, en la que Virtanen contó con varias bolas de rotura.

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Alcaraz incluso tuvo que ser atendido por el fisioterapeuta por molestias en su muñeca derecha, aunque el español se mostró tranquilo tras el encuentro.

"Vamos a intentar verlo de la mejor manera posible con mi equipo a ver qué hay. Yo espero que no sea nada", dijo.

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"Este feeling ya lo he sentido alguna vez que otra y no ha ido más. Nunca ha acabado en nada serio", precisó, aunque admitió que en el segundo set "he intentado cuidar un poquito más la derecha".

El murciano rompió el servicio de su rival en el momento justo, con 5-4, para llevarse el primer set, pese a que Virtanen había llegado a mandar 40-15 en ese último juego.

En el segundo set, los dos jugadores se intercambiaron roturas antes de que Alcaraz volviera a quebrar el saque de su rival para ponerse 4-1.

El español rompió por última vez el saque de Virtanen con 5-2 para acabar imponiéndose y pasar a la siguiente fase.

Próximo rival

Alcaraz se enfrentará en la segunda ronda al checo Tomas Machac (47º), el único jugador que le arrancó un set a Jannik Sinner la semana pasada en el Masters 1000 de Montecarlo, en los octavos de final.

"Quizás esta semana es la que tocaría descansar, pero al final Barcelona es siempre un lugar súper especial desde que era pequeño y cada vez que puedo, si el cuerpo me lo permite, voy a intentar venir", dijo Alcaraz tras el encuentro.

El tenista murciano llegó a la capital catalana tras perder la final de Montecarlo contra Sinner el domingo y, luego de este torneo, acudirá al Masters 1000 de Madrid, que comienza la próxima semana.

Antes de este encuentro, el italiano Lorenzo Musetti también había pasado a segunda ronda tras ganar al español Martin Landaluce por 7-5, 6-2.

Entre la armada argentina, Camilo Ugo Carabelli sorprendió al ruso Karen Khachanov (6-3, 6-4) y se medirá en octavos con el español Rafael Jódar. Peor suerte corrió Sebastián Báez, eliminado por el checo Machac (2-6, 6-4, 6-1).

FUENTE: AFP

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