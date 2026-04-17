Relaciones del FMI y Venezuela pueden reforzar reservas y apoyar estabilidad cambiaria, según analista

La presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, anunció el reingreso de Venezuela al organismo este 17 de abril 2026.

CARACAS. - La reanudación de relaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Venezuela, anunciada oficialmente este jueves por el organismo financiero, es un paso relevante que puede reforzar las reservas y ayudar a la estabilidad cambiaria que urge para la dinámica económica del país, afirmó el consultor Luis Vicente León.

La decisión, además de favorecer el contexto de licencias petroleras, también abre la posibilidad de financiamiento que puede superar los 8 millardos de dólares para atender sectores críticos, como la infraestructura eléctrica venezolana, indica.

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El servicio eléctrico nacional se presenta como un aspecto clave para la producción petrolera que adelanta el gobierno de EEUU con el país, bajo la administración de la gobernante encargada Delcy Rodríguez, la cual se ha incrementado a unos 1,09 millones de barriles diarios hasta marzo pasado, bajo el tutelaje estadounidense.

“Todo apunta a que la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, podría concretarse en breve con una mayoría significativa liderada por EEUU y sus principales aliados”, dijo León en un breve análisis en la red X, sobre el anuncio hecho por el organismo a través de la directora gerente Kristalina Georgieva, en un comunicado.

El FMI reanuda sus relaciones, luego de que hace una semana evaluaba la decisión que permitiría a Venezuela obtener casi $ 5,000 millones de dólares en derechos especiales de giro congelados desde 2019, según se informó.

FMI y el impacto para Venezuela

León, en su análisis, asegura que el impacto económico “sería inmediato y relevante”.

“Por un lado, se liberaría el acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que permitiría convertir en liquidez cerca de 5 millardos de dólares para reforzar las reservas y apoyar la estabilidad cambiaria”, señaló el consultor.

Pero, al mismo tiempo”, se abre la posibilidad de “destrabar activos externos, incluyendo el oro depositado en el Reino Unido, cuyo valor actual se estima en el entorno de los 4 millardos de dólares, lo que implicaría un fortalecimiento adicional de las reservas internacionales”, añadió.

León indicó, adicionalmente, que las relaciones permiten habilitar “la opción de coordinar un financiamiento de emergencia con el FMI que, en un escenario favorable, podría superar los 8 millardos de dólares y canalizarse hacia sectores críticos como infraestructura eléctrica”.

Relaciones con entes multilaterales

El anuncio de relaciones, anunciada en el contexto de las Reuniones de Primavera reunión del FMI con el Banco Mundial que culmina mañana sábado, también facilitaría la normalización de la relación con otros multilaterales”, dijo León en su análisis.

“Este proceso, especialmente, abriría el camino para iniciar una reestructuración de deuda externa bajo jurisdicción de Nueva York, algo inviable sin reconocimiento institucional y sin el acompañamiento del FMI”.

“En ese contexto, esta pieza encaja dentro de una arquitectura más amplia de flexibilización económica que ya incluye licencias en el sector energético y avances recientes en el ámbito financiero, particularmente en torno al Banco Central de Venezuela”, añadió el consultor.

El resultado, según León, es un cambio de entorno que permite proyectar una evolución económica positiva. “Probablemente gradual, pero con fundamentos más sólidos que en etapas anteriores”.

La reincorporación de Venezuela al FMI se da en medio del desarrollo de la estabilización del país, uno de los tres pasos que contempla el plan del gobierno de EEUU para salir de la crisis económica del país en el proceso de transición que culminaría con elecciones presidenciales, aún sin fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/luisvicenteleon/status/2044920332331487464&partner=&hide_thread=false Todo apunta a que la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, podría concretarse en breve con una mayoría significativa liderada por Estados Unidos y sus principales aliados.



El impacto económico de este paso sería inmediato y relevante.



Por un lado, se… — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) April 16, 2026

FUENTE: Con información Luis Vicente León red X, EFE