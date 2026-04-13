Alcaraz enciende su rivalidad con Sinner: “Es la motivación que me empuja a recuperar el número uno"

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que su intensa rivalidad con Jannik Sinner se ha convertido en una fuente de motivación extra de cara al Trofeo Conde de Godó.
Carlos Alcaraz convierte su rivalidad con Jannik Sinner en motivación para recuperar el número uno en el Conde de Godó tras caer en Montecarlo
El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que su intensa rivalidad con Jannik Sinner se ha convertido en una fuente de motivación extra de cara al Trofeo Conde de Godó.
Alcaraz llega al torneo de Barcelona tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner, quien le arrebató el número uno del ranking mundial. Sin embargo, el español tiene la oportunidad de recuperarlo si logra conquistar el título esta semana.
“Es una batalla muy bonita y una motivación extra”, afirmó Alcaraz, destacando la competitividad sana entre ambos.
El murciano dejó claro que, pese a la rivalidad deportiva, mantiene una buena relación con el italiano fuera de la cancha.
“No es algo personal. Tenemos una buena relación fuera de pista”, explicó, subrayando el respeto mutuo entre dos de las grandes figuras del tenis actual.
Alcaraz reconoció que Sinner se ha convertido en un espejo competitivo que le ayuda a evolucionar como jugador.
“Es uno de los que me hace ser mejor, me muestra en qué debo mejorar en cada entrenamiento y partido”, señaló el español, quien sigue enfocado en superarse día a día.
El español destacó la igualdad entre ambos, asegurando que no hay un claro favorito cuando se enfrentan, independientemente de la superficie.
“Da igual si jugamos en tierra, hierba o pista dura”, afirmó.
Ganador del Conde de Godó en 2022 y 2023, Alcaraz inicia su camino enfrentando al finlandés Otto Virtanen en dieciseisavos de final, con el objetivo de volver a levantar el trofeo y recuperar el número uno del mundo.