Alcaraz enciende su rivalidad con Sinner: “Es la motivación que me empuja a recuperar el número uno"

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo en la cancha Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que su intensa rivalidad con Jannik Sinner se ha convertido en una fuente de motivación extra de cara al Trofeo Conde de Godó.

Alcaraz llega al torneo de Barcelona tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner, quien le arrebató el número uno del ranking mundial. Sin embargo, el español tiene la oportunidad de recuperarlo si logra conquistar el título esta semana.

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“Es una batalla muy bonita y una motivación extra”, afirmó Alcaraz, destacando la competitividad sana entre ambos.

Rivalidad dentro y fuera de la pista

El murciano dejó claro que, pese a la rivalidad deportiva, mantiene una buena relación con el italiano fuera de la cancha.

“No es algo personal. Tenemos una buena relación fuera de pista”, explicó, subrayando el respeto mutuo entre dos de las grandes figuras del tenis actual.

AFP__20260412__A7JL49T__v1__MidRes__TennisAtpMonteCarlo El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026. Valery HACHE / AFP

Sinner, un referente para mejorar

Alcaraz reconoció que Sinner se ha convertido en un espejo competitivo que le ayuda a evolucionar como jugador.

“Es uno de los que me hace ser mejor, me muestra en qué debo mejorar en cada entrenamiento y partido”, señaló el español, quien sigue enfocado en superarse día a día.

Un duelo sin favoritos en cualquier superficie

El español destacó la igualdad entre ambos, asegurando que no hay un claro favorito cuando se enfrentan, independientemente de la superficie.

“Da igual si jugamos en tierra, hierba o pista dura”, afirmó.

Alcaraz busca recuperar el trono en Barcelona

Ganador del Conde de Godó en 2022 y 2023, Alcaraz inicia su camino enfrentando al finlandés Otto Virtanen en dieciseisavos de final, con el objetivo de volver a levantar el trofeo y recuperar el número uno del mundo.