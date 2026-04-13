lunes 13  de  abril 2026
Tenis

Alcaraz enciende su rivalidad con Sinner: “Es la motivación que me empuja a recuperar el número uno"

Carlos Alcaraz convierte su rivalidad con Jannik Sinner en motivación para recuperar el número uno en el Conde de Godó tras caer en Montecarlo

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo en la cancha Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo en la cancha Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, sureste de Francia, el 12 de abril de 2026. 

Valery HACHE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que su intensa rivalidad con Jannik Sinner se ha convertido en una fuente de motivación extra de cara al Trofeo Conde de Godó.

Una batalla por el número uno del mundo

Alcaraz llega al torneo de Barcelona tras caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner, quien le arrebató el número uno del ranking mundial. Sin embargo, el español tiene la oportunidad de recuperarlo si logra conquistar el título esta semana.

Lee además
El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026. 
Tenis

Sinner le arrebata todo a Alcaraz en Montecarlo: título, número 1 y un lugar junto a Nadal y Djokovic
El español Carlos Alcaraz devuelve un golpe de derecha al italiano Giulio Zeppieri durante su partido en el segundo día del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Suzanne-Lenglen en el Complejo Roland-Garros en París, el 26 de mayo de 2025.
TENIS

Alcaraz y Sinner ganan con comodidad en sus regresos a la tierra batida de Montecarlo

“Es una batalla muy bonita y una motivación extra”, afirmó Alcaraz, destacando la competitividad sana entre ambos.

Rivalidad dentro y fuera de la pista

El murciano dejó claro que, pese a la rivalidad deportiva, mantiene una buena relación con el italiano fuera de la cancha.

“No es algo personal. Tenemos una buena relación fuera de pista”, explicó, subrayando el respeto mutuo entre dos de las grandes figuras del tenis actual.

AFP__20260412__A7JL49T__v1__MidRes__TennisAtpMonteCarlo
El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 12 de abril de 2026.

Sinner, un referente para mejorar

Alcaraz reconoció que Sinner se ha convertido en un espejo competitivo que le ayuda a evolucionar como jugador.

“Es uno de los que me hace ser mejor, me muestra en qué debo mejorar en cada entrenamiento y partido”, señaló el español, quien sigue enfocado en superarse día a día.

Un duelo sin favoritos en cualquier superficie

El español destacó la igualdad entre ambos, asegurando que no hay un claro favorito cuando se enfrentan, independientemente de la superficie.

“Da igual si jugamos en tierra, hierba o pista dura”, afirmó.

Alcaraz busca recuperar el trono en Barcelona

Ganador del Conde de Godó en 2022 y 2023, Alcaraz inicia su camino enfrentando al finlandés Otto Virtanen en dieciseisavos de final, con el objetivo de volver a levantar el trofeo y recuperar el número uno del mundo.

Temas
Te puede interesar

Alcaraz asegura estar emocionado por iniciar la temporada de tierra batida

Alcaraz defiende el título y su puesto en la cima en Montecarlo ante un Sinner pletórico

Stephen Curry lidera ventas de camisetas NBA 2026 y los Knicks dominan el merchandising

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU