viernes 17  de  abril 2026
Tenis

Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid y ya se conoce la razón

Novak Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid por una lesión en el hombro. También hay dudas sobre la presencia de Carlos Alcaraz tras su problema en la muñeca

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por Pedro Felipe Hernández

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este viernes que no participará en el Mutua Madrid Open debido a una lesión en el hombro derecho que le impide competir.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam anunció su decisión a través de redes sociales: “Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto”, expresó el actual número cuatro del mundo.

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El torneo madrileño también confirmó su ausencia, recordando que Djokovic es tres veces campeón del certamen disputado en la Caja Mágica, y le deseó una pronta recuperación.

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El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

Djokovic apunta a Roma antes de Roland Garros

El serbio, de 38 años, no compite desde su eliminación en el Masters 1000 de Indian Wells hace aproximadamente un mes. Posteriormente, también se bajó de los torneos de Miami y Montecarlo.

Su objetivo es regresar en el Masters 1000 de Roma, previsto para mayo, como preparación para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Dudas sobre la presencia de Alcaraz

A la baja de Djokovic se suma la incertidumbre sobre la participación del español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, quien recientemente se retiró del Trofeo Conde de Godó por una lesión en la muñeca derecha.

Alcaraz sufrió molestias durante su debut ante el finlandés Otto Virtanen, partido que logró ganar, pero las pruebas posteriores confirmaron que la lesión es más seria de lo esperado.

El murciano no ha confirmado aún si estará listo para disputar el Masters 1000 de Madrid, lo que genera incertidumbre en uno de los torneos más importantes de la gira sobre tierra batida.

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