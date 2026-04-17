Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid y ya se conoce la razón

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este viernes que no participará en el Mutua Madrid Open debido a una lesión en el hombro derecho que le impide competir.
Novak Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid por una lesión en el hombro. También hay dudas sobre la presencia de Carlos Alcaraz tras su problema en la muñeca
El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este viernes que no participará en el Mutua Madrid Open debido a una lesión en el hombro derecho que le impide competir.
El ganador de 24 títulos de Grand Slam anunció su decisión a través de redes sociales: “Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto”, expresó el actual número cuatro del mundo.
El torneo madrileño también confirmó su ausencia, recordando que Djokovic es tres veces campeón del certamen disputado en la Caja Mágica, y le deseó una pronta recuperación.
El serbio, de 38 años, no compite desde su eliminación en el Masters 1000 de Indian Wells hace aproximadamente un mes. Posteriormente, también se bajó de los torneos de Miami y Montecarlo.
Su objetivo es regresar en el Masters 1000 de Roma, previsto para mayo, como preparación para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.
A la baja de Djokovic se suma la incertidumbre sobre la participación del español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, quien recientemente se retiró del Trofeo Conde de Godó por una lesión en la muñeca derecha.
Alcaraz sufrió molestias durante su debut ante el finlandés Otto Virtanen, partido que logró ganar, pero las pruebas posteriores confirmaron que la lesión es más seria de lo esperado.
El murciano no ha confirmado aún si estará listo para disputar el Masters 1000 de Madrid, lo que genera incertidumbre en uno de los torneos más importantes de la gira sobre tierra batida.