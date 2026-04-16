Delcy Rodríguez designa representante en EEUU para abonar terreno como candidata presidencial

Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

WASHINGTON. - Mientras crece la incertidumbre en Venezuela , la gobernante encargada Delcy Rodríguez designó al abogado estadounidense Jihad M. Smaili como representante extranjero ante EEUU para que se encargue de “su futura campaña política” como candidata para las eventuales elecciones del país.

Además, estaría a cargo de los asuntos económicos que implican la gestión de la chavista ante la justicia estadounidense.

El martes pasado, Rodríguez inscribió a Smaili, con oficina en California y abogado de su pareja en un caso de la DEA, como su representante, en el sistema de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de EEUU, un requisito que establecen las leyes a los “lobistas” que trabajan en el país para personas o gobiernos extranjeros.

La contratación del Smaili, oriundo de California, quedó asentada en el expediente número 7715 del sistema FARA, se informó.

De la documentación que el abogado presentó en el FARA, Rodríguez planea presentarse a las presidenciales de Venezuela, según el reporte, unos comicios sobre las que autoridades de ese país, como su hermano Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, elude hablar y para las cuales todavía no hay fecha.

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal PDVSA, con la filial Citgo que se encuentra en litigio y con reclamaciones de acreedores.

Delcy Rodríguez y elecciones

El contrato contempla además servicios relacionados con "la futura campaña política", es decir, "su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela", así como gestiones orientadas al levantamiento de las sanciones, indica el reporte de la agencia.

El abogado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para "fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano".

Rodríguez, encargada como vicepresidenta de Nicolás Maduro desde que fue capturado y llevado ante la justicia de EEUU el 3 de enero, ha impulsado cambios exigidos por EEUU en el marco de conversaciones que apuntan a la recuperación económica y política del país.

En el ámbito político venezolano no se descarta que Rodríguez aproveche su gestión trabajar en función de una eventual candidatura para las elecciones en las que la líder opositora María Corina Machado destaca con mayor popularidad, según encuestas recientes.

Agente enlace con EEUU

Medios internacionales habían afirmado que Smaili representaría a Rodríguez en los asuntos económicos, mientras que Félix Plasencia, encargado por Venezuela en Washington y funcionario de confianza, se encargaría de lo político y diplomático, por lo que el señalamiento del abogado llamó la atención.

Samili, miembro del bufete de abogados Smaili &Associates que lo presenta en su página web como especialista en acoso laboral, represalias, discriminación y materia migratoria, apareció públicamente, por primera vez, como representante de Yussef Nassif, pareja sentimental de Rodríguez, en una investigación de la DEA sobre negocios sospechosos.

No se informó él estatus o resolución judicial del caso.

La versión publicada por diarios estadounidenses fue desmentida por el abogado en un comunicado, en el que se desvinculó de “cualquier actividad ilícita” de su cliente.

FUENTE: Con información de EFE, smaililaw.com, Infobae