sábado 6  de  septiembre 2025
Chargers vencen a Chiefs en histórico juego en Brasil

Justin Herbert brilló con 318 yardas y 3 TDs en la victoria 27-21 de los Chargers sobre los Chiefs en Sao Paulo, cortando una racha de 7 derrotas

El mariscal de campo número 10 de Los Angeles Chargers, Justin Herbert, es tackleado por el linebacker número 23 de Kansas City Chiefs, Drue Tranquill, y el safety número 21 de Kansas City Chiefs, Jaden Hicks, durante el partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el estadio Neo Química Arena en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

NELSON ALMEIDA / AFP

NELSON ALMEIDA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Chargers arrancaron la temporada de la NFL 2025 con un triunfo memorable. De la mano de Justin Herbert, quien lanzó para 318 yardas y tres touchdowns, vencieron 27-21 a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en Sao Paulo, Brasil.

La victoria no solo significó un inicio perfecto para los Chargers, sino que además puso fin a una racha de siete derrotas consecutivas frente a los campeones de la AFC. Fue su primer triunfo sobre Kansas City desde septiembre de 2021.

“Es monumental”, declaró el entrenador Jim Harbaugh, destacando la importancia de esta victoria para la franquicia.

Herbert brilló con pases de anotación a Quentin Johnston (dos) y mantuvo la calma en momentos clave, sellando el triunfo con una corrida de 19 yardas en tercera y 14 que dejó sin opciones a Mahomes. El mariscal de campo completó 25 de 34 intentos, sumó 32 yardas por tierra y se convirtió en el tercer quarterback en la historia del equipo en registrar más de 300 yardas y tres TD en un debut de temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SportsCenter/status/1964165578639237215?t=ghypnj8e-gJHoTI9pb3Dtw&s=19&partner=&hide_thread=false

Mahomes, en cambio, terminó con 258 yardas, un touchdown y dos capturas. “Será una gran lección para nosotros. Ellos salieron con más energía que nosotros”, admitió la estrella de los Chiefs.

El encuentro, que fue el segundo partido oficial de la NFL en Sudamérica, tuvo como espectadores a Neymar y a miles de fanáticos brasileños. La cantante Karol G animó el show de medio tiempo, aunque Taylor Swift —comprometida con Travis Kelce— no estuvo presente.

Los Chiefs también sufrieron

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFL/status/1964147224629432460?t=Zdnf9K3o5-RrmBaX6CkK4A&s=19&partner=&hide_thread=false

bajas sensibles: Xavier Worthy salió lesionado en el primer cuarto y no regresó, mientras que Rashee Rice (suspensión) y Jalen Royals (rodilla) no pudieron jugar.

Con este resultado, los Chargers comienzan la temporada con ilusión y confianza, mientras que Kansas City tendrá que reaccionar de inmediato en su próximo compromiso ante Philadelphia el 14 de septiembre, en lo que será la reedición del último Super Bowl.

