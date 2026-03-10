Travis Kelce descarta el retiro y seguirá con los Kansas City Chiefs en 2026

El ala cerrada Travis Kelce confirmó que continuará su carrera en la Kansas City Chiefs y dejó claro que sus pensamientos sobre el retiro durante la offseason fueron “cortos y breves”.
Travis Kelce confirmó que seguirá con los Kansas City Chiefs en 2026 tras descartar el retiro y firmar un contrato de un año por hasta 15 millones de dólares
El veterano de 36 años explicó en el programa Pat McAfee que todavía mantiene la pasión por el fútbol americano y que está motivado para volver a competir por otro campeonato.
“Sigo enamorado de este juego. Me encanta ir a trabajar, ponerme las hombreras y competir”, afirmó Kelce.
El experimentado tight end señaló que su mejor opción era continuar en Kansas City y seguir trabajando con figuras clave del equipo como el quarterback Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid.
También destacó el regreso del coordinador ofensivo Eric Bieniemy, lo que considera un factor importante para el futuro inmediato del equipo.
Kelce aseguró que el objetivo es volver a competir por el título del Super Bowl.
Según reportes, Kelce acordó con los Chiefs un contrato de un año con un valor de hasta 15 millones de dólares.
El ala cerrada nunca llegó a probar la agencia libre, ya que informó al equipo el lunes que su intención era seguir jugando en Kansas City.
Kelce ha disputado 13 temporadas completas con los Chiefs, equipo que lo seleccionó en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2013.
Durante su carrera ha acumulado:
11 selecciones al Pro Bowl
4 nombramientos All-Pro del primer equipo
13.002 yardas por recepción, la tercera mayor cifra para un ala cerrada en la historia de la NFL.
En la temporada pasada lideró a Kansas City en:
Targets: 108
Recepciones: 76
Yardas por recepción: 851
Touchdowns: 5
Los Chiefs intentarán recuperarse tras una temporada decepcionante en la que no lograron clasificar a los playoffs por primera vez desde 2014.
El equipo también reforzó su ofensiva con la llegada del corredor Kenneth Walker III, quien firmó un contrato de tres años y hasta 45 millones de dólares.
Mientras tanto, el estado de Patrick Mahomes para la Semana 1 de la temporada aún es incierto, ya que continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en diciembre.
Con Kelce de regreso, Kansas City espera volver a ser protagonista en la NFL y luchar nuevamente por el campeonato.