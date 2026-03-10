Travis Kelce descarta el retiro y seguirá con los Kansas City Chiefs en 2026

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

El ala cerrada Travis Kelce confirmó que continuará su carrera en la Kansas City Chiefs y dejó claro que sus pensamientos sobre el retiro durante la offseason fueron “cortos y breves”.

El veterano de 36 años explicó en el programa Pat McAfee que todavía mantiene la pasión por el fútbol americano y que está motivado para volver a competir por otro campeonato.

Atletismo "Es mi momento", avisa Yulimar Rojas de cara al Campeonato Mundial Indoor

Fútbol Galatasaray sorprende al Liverpool y toma ventaja en los octavos de la Champions League

“Sigo enamorado de este juego. Me encanta ir a trabajar, ponerme las hombreras y competir”, afirmó Kelce.

Kelce quiere volver a competir por el Super Bowl

El experimentado tight end señaló que su mejor opción era continuar en Kansas City y seguir trabajando con figuras clave del equipo como el quarterback Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid.

También destacó el regreso del coordinador ofensivo Eric Bieniemy, lo que considera un factor importante para el futuro inmediato del equipo.

Kelce aseguró que el objetivo es volver a competir por el título del Super Bowl.

Un nuevo contrato por una temporada

Según reportes, Kelce acordó con los Chiefs un contrato de un año con un valor de hasta 15 millones de dólares.

El ala cerrada nunca llegó a probar la agencia libre, ya que informó al equipo el lunes que su intención era seguir jugando en Kansas City.

Una carrera histórica en la NFL

Kelce ha disputado 13 temporadas completas con los Chiefs, equipo que lo seleccionó en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2013.

Durante su carrera ha acumulado:

11 selecciones al Pro Bowl

4 nombramientos All-Pro del primer equipo

13.002 yardas por recepción, la tercera mayor cifra para un ala cerrada en la historia de la NFL.

En la temporada pasada lideró a Kansas City en:

Targets: 108

Recepciones: 76

Yardas por recepción: 851

Touchdowns: 5

Kansas City busca volver a los playoffs

Los Chiefs intentarán recuperarse tras una temporada decepcionante en la que no lograron clasificar a los playoffs por primera vez desde 2014.

El equipo también reforzó su ofensiva con la llegada del corredor Kenneth Walker III, quien firmó un contrato de tres años y hasta 45 millones de dólares.

Mientras tanto, el estado de Patrick Mahomes para la Semana 1 de la temporada aún es incierto, ya que continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en diciembre.

Con Kelce de regreso, Kansas City espera volver a ser protagonista en la NFL y luchar nuevamente por el campeonato.