Honda llega en plena tormenta a su Gran Premio de Japón en la Fórmula 1

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

SUZUKA.- Desde hace 40 años, Honda lo ha ganado todo con mitos de la Fórmula 1 como Ayrton Senna , Alain Prost o Max Verstappen , y con los monoplazas de McLaren , Williams y Red Bull . Pero el prestigioso constructor de motores japoneses está en plena tormenta este año con Aston Martin .

Este fin de semana se disputa en Suzuka el Gran Premio de Japón , una cita cada año muy especial para Honda, pero la situación está lejos de ser idílica para la marca nipona: los pilotos de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll y el veterano español Fernando Alonso , son últimos en la clasificación, después de haber abandonado en los dos primeros Grandes Premios, en Australia y en China.

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Como causa principal de esos malos resultados se señalaron las vibraciones muy importantes de la parte eléctrica del motor Honda, un contratiempo técnico que incluso provocó dolores en las manos a Alonso, el piloto más experimentado del paddock a sus 44 años.

Stroll, de 27 años, dijo en su conferencia de prensa en Suzuka que esperaba que su equipo pudiera solucionar "el problema de las vibraciones, mejorara la fiabilidad y ganara en rendimiento".

Preguntado por periodistas con motivo de los ensayos libres en el circuito japonés, a 375 km de Tokio, el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, se defendió.

"La mayor dificultad viene de que hemos lanzado el desarrollo (del coche) un poco más tarde que las demás" escuderías, justificó.

Japón, un país de motor

"Las vibraciones están en un nivel aceptable en el momento de los test en el banco de pruebas, pero son mucho más importantes una vez que el motor está integrado en el chasis", añadió Watanabe, que parece rechazar así la responsabilidad sobre la estructura del monoplaza de Aston Martin.

Para él es "evidente que el motor (50% eléctrico y 50% término) no podía por sí solo resolver el problema" y aseguró que Honda y Aston Martin "trabajan en estrecha colaboración" en sus instalaciones en Japón y Reino Unido.

El ingeniero jefe de Honda para la F1, Shintaro Orihara, había reconocido esta semana que su marca, de gran reputación en el automovilismo y el motociclismo, no está "en el lugar donde querría estar" en la Fórmula 1 esta temporada, sobre todo cuando se llega al Gran Premio en su país, que cuenta con otras empresas destacadas en el sector del motor, como Toyota, Nissan o Mazda.

En la Fórmula 1, Honda ha logrado construir un palmarés envidiable en su historia.

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Acumula seis títulos de campeón del mundo de constructores, asociado a Williams y McLaren en los años 80, 90 y la década de 2010, y más recientemente con Red Bull.

Al mismo tiempo, ha acompañado a títulos mundiales de pilotos a los brasileños Nelson Piquet y Ayrton Senna, el francés Alain Prost, el británico Nigel Mansell y el neerlandés Max Verstappen.

¿Cambios en Aston Martin?

Pero esta temporada, en su asociación con Aston Martin, Honda es última en la clasificación general de constructores.

En la escudería británica con sede en Silverstone, al norte de Londres, optan por ahora por un perfil bajo.

Los rumores circulan sin cesar en torno al director de Aston Martin F1, el ingeniero británico Adrian Newey (67 años), que llevó a ganar doce Mundiales de constructores a Williams, McLaren y Red Bull.

Según el medio especializado Motorsport.com, Newey, que llegó a Aston Martin hace un año, será reemplazado por su compatriota Jonathan Wheatley, que acaba de dejar tras apenas unos meses su puesto de director de la nueva escudería Audi F1, aludiendo a "motivos personales".

El patrón de Aston Martin, Lawrence Stroll, rechazó la semana pasada comentar "rumores y especulaciones", pensando en poder cambiar el rumbo del mal inicio de temporada en este fin de semana en Suzuka.

FUENTE: AFP