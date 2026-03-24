Cadillac, la promesa americana que ya está conquistando la Fórmula 1

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, conduce durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái el 15 de marzo de 2026.

Luego de los primeros dos Grandes Premios del calendario 2026, Cadillac , el onceavo equipo de la parrilla, ha demostrado tener un inicio decente y un futuro que parece prometedor en la categoría reina.

Este 2026 Cadillac ha iniciado sus operaciones en la Fórmula 1 con el pie derecho, y es que aunque en el campeonato de constructores y de pilotos los números no pueden parecer muy alentadores, la escudería americana ya ha logrado su primer objetivo: construir un auto fiable que es capaz de terminar carreras, incluso por encima de nombres como McLaren y Aston Martin.

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Estos resultados aunque pequeños, demuestran ser la prueba fehaciente de que el equipo respaldado por General Motors cuenta con una base técnica sólida que busca construir la estructura para alcanzar un objetivo mayor en el futuro.

“Checo”, Valtteri y Cadillac, un proyecto que llegó para quedarse

Mucho se habló del camino que Cadillac debía seguir en cuanto al tema de los pilotos, sin embargo, la escudería americana sabía que para establecer cimientos sólidos necesitaban el expertise de dos veteranos ganadores de Grandes Premios como “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, y los resultados han saltado a la vista.

Por un lado, “Checo” Pérez se ha destacado por ser un excelente desarrollador de autos, que es capaz de detectar temas de balance y degradación, contribuyendo a la construcción de un auto fiable que tiene todo lo necesario para dar resultados.

Valtteri Bottas por su parte, es conocido por ser un piloto que sabe trabajar con datos y que conoce a la perfección el funcionamiento de equipos de elite como Mercedes, detalles que serán muy útiles para el futuro de Cadillac.

Cadillac en el fondo pero listo para despegar

Aunque se trata de la primera temporada del equipo liderado por Graeme Lowdon, es innegable el impacto positivo que Cadillac ha tenido en toda la estructura de Formula 1.

Sam Collins, periodista especializado, aseguró durante los tests de pretemporada que Cadillac lo había sorprendido de manera positiva, y que de ninguna manera parecía que estaban tratando con novatos:

“Tener ese equipo ya preparado para competir en la parrilla es, en sí mismo, algo impresionante. Y no proyectan la imagen de un equipo nuevo. Por el contrario, transmiten la sensación de una estructura altamente experimentada. En el garaje se observan numerosos rostros conocidos y, en conjunto, el equipo se percibe cohesionado y plenamente operativo”.

Lowdon reveló además que varios equipos de la parrilla se acercaron a felicitarlo por el profesionalismo y preparación que habían demostrado, dejando entrever que no son vistos como el eslabón más débil.

Por el resto de la temporada, podemos esperar que la escudería americana siga quedando detrás del resto de sus contrincantes, pero eso no significa que el campeonato de la Formula 1 les ha quedado grande, sino que se están encaminando a un viaje seguro que les permita construir un equipo sólido que más temprano que tarde, pueda pelear por puntos e incluso, por un campeonato.