martes 24  de  marzo 2026
Fórmula 1

Cadillac, la promesa americana que ya está conquistando la Fórmula 1

Luego de los primeros dos Grandes Premios del calendario 2026, Cadillac, el onceavo equipo de la parrilla, ha demostrado tener un inicio decente

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, conduce durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái el 15 de marzo de 2026.&nbsp;

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, conduce durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái el 15 de marzo de 2026. 

Hector RETAMAL / AFP
Por Karla Roca

Luego de los primeros dos Grandes Premios del calendario 2026, Cadillac, el onceavo equipo de la parrilla, ha demostrado tener un inicio decente y un futuro que parece prometedor en la categoría reina.

Este 2026 Cadillac ha iniciado sus operaciones en la Fórmula 1 con el pie derecho, y es que aunque en el campeonato de constructores y de pilotos los números no pueden parecer muy alentadores, la escudería americana ya ha logrado su primer objetivo: construir un auto fiable que es capaz de terminar carreras, incluso por encima de nombres como McLaren y Aston Martin.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Aficionados denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por altos precios de entradas del Mundial
El francés Antoine Griezmann posa con su nuevo uniforme del Orlando City en la MLS 
Fútbol

¡Es un hecho! Antoine Griezmann firma contrato histórico en la MLS

Estos resultados aunque pequeños, demuestran ser la prueba fehaciente de que el equipo respaldado por General Motors cuenta con una base técnica sólida que busca construir la estructura para alcanzar un objetivo mayor en el futuro.

“Checo”, Valtteri y Cadillac, un proyecto que llegó para quedarse

Mucho se habló del camino que Cadillac debía seguir en cuanto al tema de los pilotos, sin embargo, la escudería americana sabía que para establecer cimientos sólidos necesitaban el expertise de dos veteranos ganadores de Grandes Premios como “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, y los resultados han saltado a la vista.

Por un lado, “Checo” Pérez se ha destacado por ser un excelente desarrollador de autos, que es capaz de detectar temas de balance y degradación, contribuyendo a la construcción de un auto fiable que tiene todo lo necesario para dar resultados.

Valtteri Bottas por su parte, es conocido por ser un piloto que sabe trabajar con datos y que conoce a la perfección el funcionamiento de equipos de elite como Mercedes, detalles que serán muy útiles para el futuro de Cadillac.

Cadillac en el fondo pero listo para despegar

Aunque se trata de la primera temporada del equipo liderado por Graeme Lowdon, es innegable el impacto positivo que Cadillac ha tenido en toda la estructura de Formula 1.

Sam Collins, periodista especializado, aseguró durante los tests de pretemporada que Cadillac lo había sorprendido de manera positiva, y que de ninguna manera parecía que estaban tratando con novatos:

“Tener ese equipo ya preparado para competir en la parrilla es, en sí mismo, algo impresionante. Y no proyectan la imagen de un equipo nuevo. Por el contrario, transmiten la sensación de una estructura altamente experimentada. En el garaje se observan numerosos rostros conocidos y, en conjunto, el equipo se percibe cohesionado y plenamente operativo”.

Lowdon reveló además que varios equipos de la parrilla se acercaron a felicitarlo por el profesionalismo y preparación que habían demostrado, dejando entrever que no son vistos como el eslabón más débil.

Por el resto de la temporada, podemos esperar que la escudería americana siga quedando detrás del resto de sus contrincantes, pero eso no significa que el campeonato de la Formula 1 les ha quedado grande, sino que se están encaminando a un viaje seguro que les permita construir un equipo sólido que más temprano que tarde, pueda pelear por puntos e incluso, por un campeonato.

Temas
Te puede interesar

Deportista profesional amputado en sus cuatro extremidades es acusado de asesinato

Alcaraz quiere volver a su mejor versión en Miami

Dodgers buscan el triplete en una temporada de la MLB que adopta el brillo del Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Embajada de EEUU en Cuba. 
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Por Daniel Castropé
Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.
IMPACTO VIAL

Motociclista muere tras colisión en Biscayne Boulevard, investigan causas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

IRS advierte que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.  
SE AGOTA EL TIEMPO

IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo