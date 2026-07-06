lunes 6  de  julio 2026
Fútbol

Colombia sueña en grande en el Mundial con Suárez como referente ofensivo ante Suiza

Suiza pondrá a prueba en el Mundial a una Colombia que apenas ha recibido un gol y aspira a seguir haciendo historia con Luis Suárez liderando el ataque

El delantero colombiano Luis Suárez, durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Colombia y Ghana

El delantero colombiano Luis Suárez, durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Colombia y Ghana

Por Pedro Felipe Hernández

La lesión de Jhon Córdoba deja el camino despejado para que Luis Suárez asuma la responsabilidad del ataque de Colombia en el duelo de octavos de final del Mundial frente a Suiza, que se disputará el martes en Vancouver.

El delantero del Sporting de Lisboa afronta la oportunidad de consolidarse como el referente ofensivo de una selección que ha mostrado un fútbol dominante, con 28 remates a puerta y un balance invicto de tres victorias y un empate, aunque con una producción goleadora menor a la esperada.

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Nacido en Santa Marta, Suárez todavía no ha podido marcar en su primer Mundial, pese a llegar al torneo después de firmar una destacada temporada en Portugal con 28 goles en la liga, cifra solo superada entre las principales competiciones europeas por Harry Kane.

Desde el declive de Radamel Falcao como referente ofensivo, Colombia ha buscado un goleador capaz de resolver un problema que incluso contribuyó a su ausencia en el Mundial de Catar 2022. Aunque Suárez aún no ha estrenado su cuenta goleadora en el Mundial 2026, sí fue decisivo al ingresar por el lesionado Córdoba frente a Ghana y asistir a Jhon Arias en el tanto del triunfo.

El atacante aseguró que su aporte va más allá de los goles y destacó el trabajo colectivo del equipo, convencido de que las anotaciones llegarán con el paso de los partidos.

El técnico Néstor Lorenzo también dispone de alternativas como Juan Camilo “Cucho” Hernández o incluso Luis Díaz como delantero, aunque todo apunta a que Suárez será el elegido para iniciar frente a los suizos.

Colombia afrontará un exigente reto ante una Suiza que terminó como líder de su grupo y eliminó a Argelia en la ronda anterior. El joven Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, aparece como la principal amenaza ofensiva del conjunto dirigido por Murat Yakin.

Los colombianos, con una defensa que solo ha recibido un gol en el torneo y un equipo cada vez menos dependiente de James Rodríguez, buscarán alcanzar los cuartos de final y acercarse a la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, conseguida en Brasil 2014.

FUENTE: AFP

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