martes 7  de  julio 2026
Fútbol

Sudamérica se juega su continuidad con Argentina y Colombia en el Mundial 2026

La Albiceleste enfrenta a Egipto y Colombia se mide con Suiza para intentar mantener a Sudamérica con vida en la lucha por el título del Mundial 2026

Lionel Messi celebra tras ganar el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde

Lionel Messi celebra tras ganar el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde

Por Pedro Felipe Hernández

Argentina y Colombia afrontan este martes dos compromisos decisivos con la misión de mantener vivo al fútbol sudamericano en el Mundial 2026. Con cinco selecciones europeas y una africana ya clasificadas a cuartos de final, ambas buscarán quedarse con los dos últimos boletos a la siguiente ronda.

La vigente campeona del mundo abrirá hoy la jornada frente a Egipto en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni vuelve a depender del talento de Lionel Messi, autor de siete de los once goles argentinos en el torneo, mientras espera una mayor aportación ofensiva de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que todavía no han tenido el protagonismo esperado.

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El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 
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El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.
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Más tarde, Colombia se enfrentará a Suiza en Vancouver con el objetivo de igualar su mejor actuación histórica en un Mundial. El conjunto de Néstor Lorenzo llega invicto, pero necesita mejorar su eficacia en ataque. La lesión de Jhon Córdoba deja la responsabilidad goleadora en manos de Luis Suárez y Luis Díaz, quienes aún no han trasladado al torneo el gran nivel que mostraron con sus clubes.

Si Argentina y Colombia logran avanzar, se medirán en cuartos de final el próximo domingo en Kansas City y garantizarán la presencia de un representante sudamericano entre los cuatro mejores del campeonato.

FUENTE: AFP

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