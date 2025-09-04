Colombia, Paraguay y Uruguay sellan su clasificación al mundial 2026

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia

BARRANQUILLA.- Colombia clasificó este jueves al Mundial de 2026 al golear 3-0 a Bolivia con un gol de su líder inoxidable James Rodríguez, que por tercera vez guía a su país a una cita mundialista.

Con su pierna menos hábil, el zurdo abrió el marcador en el minuto 31 en Barranquilla ante una selección boliviana que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Jhon Córdoba amplió la diferencia en el 74 y Juan Fernando Quintero sentenció el duelo en el 83.

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

Junto a James Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014, liderará una selección con la exigencia de superar los cuartos de final a los que avanzó en esa misma edición, la mejor actuación de Colombia en la historia.

A falta de una fecha para que termine la eliminatoria, los cafeteros son quintos con 25 puntos y visitarán a Venezuela el martes.

Bolivia es octava con 17 unidades, una menos que los que suma la Vinotinto, su único competidor en la búsqueda del repechaje, y recibirá en El Alto al Brasil de Carlo Ancelotti.

Uruguay a su quinto Mundial consecutivo

Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo este jueves al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el torneo de 2026.

La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.

Rodrigo Aguirre (14), Giorgian De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el largo premundial sudamericano.

Paraguay regresa a un mundial luego de 16 años

Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteamérica 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.

En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

Despedida soñada: Messi marca dos goles en su último juego de eliminatorias en Argentina

El astro Lionel Messi, estrella de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves en su último partido oficial en su país por eliminatorias, ovacionado por unos 80.000 espectadores en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria.

Con Argentina libre de urgencias, los focos estuvieron puestos sobre Messi, que a los 38 años se despidió entre lágrimas de su último encuentro en casa por eliminatorias.

En la última fecha, a jugarse el martes 9, Argentina visitará a Ecuador, mientras que Venezuela será local ante Colombia en Maturín.

FUENTE: Con información de AFP