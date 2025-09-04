viernes 5  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Colombia, Paraguay y Uruguay sellan su clasificación al mundial 2026

Venezuela y Bolivia siguen en la lucha por el puesto del repechaje, el martes próximo se conocerá quién se queda con el boleto para la repesca

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia&nbsp;

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia 

AFP

BARRANQUILLA.- Colombia clasificó este jueves al Mundial de 2026 al golear 3-0 a Bolivia con un gol de su líder inoxidable James Rodríguez, que por tercera vez guía a su país a una cita mundialista.

Con su pierna menos hábil, el zurdo abrió el marcador en el minuto 31 en Barranquilla ante una selección boliviana que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Jhon Córdoba amplió la diferencia en el 74 y Juan Fernando Quintero sentenció el duelo en el 83.

Lee además
Senado de Colombia.
COLOMBIA

Senado elige magistrado de la Corte Constitucional: Carlos Camargo derrota a candidata de Petro
Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.
DECLARACIONES

Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

Junto a James Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014, liderará una selección con la exigencia de superar los cuartos de final a los que avanzó en esa misma edición, la mejor actuación de Colombia en la historia.

A falta de una fecha para que termine la eliminatoria, los cafeteros son quintos con 25 puntos y visitarán a Venezuela el martes.

Bolivia es octava con 17 unidades, una menos que los que suma la Vinotinto, su único competidor en la búsqueda del repechaje, y recibirá en El Alto al Brasil de Carlo Ancelotti.

Uruguay a su quinto Mundial consecutivo

Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo este jueves al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el torneo de 2026.

La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.

Rodrigo Aguirre (14), Giorgian De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el largo premundial sudamericano.

Paraguay regresa a un mundial luego de 16 años

Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteamérica 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.

En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

Despedida soñada: Messi marca dos goles en su último juego de eliminatorias en Argentina

El astro Lionel Messi, estrella de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves en su último partido oficial en su país por eliminatorias, ovacionado por unos 80.000 espectadores en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria.

Con Argentina libre de urgencias, los focos estuvieron puestos sobre Messi, que a los 38 años se despidió entre lágrimas de su último encuentro en casa por eliminatorias.

En la última fecha, a jugarse el martes 9, Argentina visitará a Ecuador, mientras que Venezuela será local ante Colombia en Maturín.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Exportación de carbón en Colombia se desploma mientras Gustavo Petro prohíbe vender a Israel

Ivan Duque: Pronto quedará al descubierto alianza entre Cártel de los Soles y narcotráfico regional

Colombia: Inhabilitan por 10 años a excanciller por vulnerar normas en licitación de pasaportes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Elmoncy Sercle espera juicio.
MUY CARO

Atropellada en Aventura tras negarse a que le olieran los pies sin pagar

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
TENIS

Estas son las semifinales masculinas y femeninas en el US Open

Te puede interesar

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

EEUU ve como demostración de fuerza maniobra de aeronaves venezolanas cerca de buques de su fuerza naval

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar.
DICTADURA

Congresista Salazar celebra cancelación de cuenta Zelle de yerno del ministro venezolano Padrino López

Una mujer posa dentro de unos de los centros de atención de USCIS, luego de obtener su estatus de ciudadanía estadounidense.  video
EEUU

Agentes del servicio de ciudadanía (USCIS) podrán arrestar y portar armas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se estrechan la mano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el 4 de septiembre de 2025. El jueves, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, abordó el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en Ecuador, un país azotado por la violencia, mientras aboga por una ofensiva de primera línea contra los grupos criminales de la región.  video
ACUERDOS

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco