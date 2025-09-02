martes 2  de  septiembre 2025
Colombia: Inhabilitan por 10 años a excanciller por vulnerar normas en licitación de pasaportes

La fiscalía de Colombia, asegura que Álvaro Leyva, vulneró las normas de contratación pública para seleccionar a la empresa encargada de emitir pasaportes

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, interviene durante el Encuentro por la Verdad para la No Repetición, organizado por el gobierno colombiano en Bogotá, el 17 de agosto de 2023. (Foto: Juan Pablo Pino / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - La fiscalía de Colombia anunció este martes la inhabilitación por diez años del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, de 83 años, tras hallarlo responsable de irregularidades cometidas durante un concurso de licitación para la expedición de pasaportes.

El fiscal general, Gregorio Eljach, explicó que Leyva vulneró las normas de contratación pública al declarar desierta la licitación para seleccionar a la empresa encargada de emitir pasaportes y, posteriormente, decretar un estado de urgencia manifiesta sin causas objetivas que lo justificaran.

La compañía Thomas Greg & Sons —que ya había gestionado anteriormente este servicio— cumplía con los requisitos para continuar en el proceso.

“La decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”, señaló la fiscalía en un comunicado citado por W Radio.

"Falta disciplinaria"

El fallo, que no admite recurso, concluyó que la actuación de Leyva careció de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, constituyendo una “falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”.

Leyva había sido suspendido en 2024 de sus funciones como ministro, dos años después de asumir el cargo en el gobierno de Gustavo Petro, tras la controversia generada por este mismo proceso de licitación.

FUENTE: Con información de Europa Press

