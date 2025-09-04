Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"

Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en Colombia tras un ataque terrorista, afirmó, sin titubeos, que no dudará en combatir al chavismo. Definió al régimen venezolano como un grupo “terrorista y narcotraficante”.

El político colombiano recalcó que la dictadura venezolana representa una amenaza directa para la estabilidad de la región y que su postura será firme frente a ese régimen.

INVESTIGACIÓN Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Elite 99.7FM (@radioelite997)

Venezuela y Colombia comparten frontera terrestre y, desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, ambos países han estrechado lazos debido a su corte socialista.

Lo que ha permitido que los nexos con el narcotráfico se afiancen bajo la impunidad.

El padre del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió este mes tras ser tiroteado el 7 de junio durante un acto de campaña, ocupará la vacante que dejó su hijo como precandidato presidencial dentro del partido Centro Democrático.

La decisión fue anunciada este viernes por la propia organización política, que autorizó a Miguel Uribe Londoño, de 79 años y con trayectoria en la vida pública, a sumarse al proceso interno de selección “en representación de toda la familia”.

“El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, señaló la formación en un comunicado, en el que recordó al nuevo aspirante la obligación de participar en las actividades partidarias, incluidos los debates previstos en los próximos meses.

FUENTE: Redacción