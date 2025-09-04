Senado elige magistrado de la Corte Constitucional: Carlos Camargo derrota a candidata de Petro

BOGOTÁ. - En sesión plenaria, el Senado de Colombia eligió al académico y educador Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo que significa una derrota para el presidente Gustavo Petro y su candidata María Patricia Balanta.

Camargo, quien fue exdefensor del Pueblo, fue favorecido con 62 de los 103 votos de la Cámara Alta para un periodo de ocho años, frente a Balanta que alcanzó 62 votos del Senado, a pesar de la campaña del gobierno de Petro contra el abogado cercano a la línea conservadora.

Su llegada a la Corte, en remplazo del magistrado José Fernando Reyes quien culminó su periodo como presidente del máximo tribunal, fue interpretada por la oposición democrática como un triunfo de la institucionalidad colombiana en una nueva prueba frente a las cuestionadas políticas de Petro, entre ellos la reforma tributaria y proyectos calificados de inconstitucionales.

Magistrado por la institucionalidad

En una intervención en el Senado, tras su designación, Camargo afirmó que será defensor de la Constitución y de las libertades en el país.

“Colombia puede confiar en que encontrarán en mí a un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad, comprometido con los derechos y decidido a contribuir a que la Corte siga siendo referente de equilibrio democrático y sentido de país”, dijo en declaraciones recogidas por medios.

Aseguró que el derecho es el pilar que sostiene la convivencia y la libertad de una nación cuando se ejerce con independencia y responsabilidad.

Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, el Estado de derecho y seré un defensor de las garantías y las libertades”, dijo a los periodistas, al culminar el acto.

"Colombia puede confiar en que encontrarán en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad y decidido para que la Corte siga siendo referente de equilibrio democrático", Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Reacción de Petro

El presidente Petro, quien se encuentra en Japón, atacó verbalmente a los miembros del Senado al conocer la designación del nuevo magistrado y la derrota de su candidata. “Sucios, mentirosos”, dijo, en referencia a los representantes de los partidos Verde, La U y Libertad que le dan apoyo político

Desde su cuenta en X, anunció una recomposición de la coalición que integra Verde, La U y Libertad y que apoya su gobierno en el Senado, porque “su objetivo cambia”.

Aunque no lo mencionó en el mensaje pidió la renuncia de tres de sus ministros vinculados a esas organizaciones. Estos son Antonio Sanguino, del Trabajo; Julian Molina, de TIC; y Diana Rojas, de Comercio.

Según informaciones, Petro había advertido que si Balanta no era elegida haría una restructuración de sus alianzas en la Cámara Alta, en busca de lograr una mayoría para sus proyectos en un año, antes de las elecciones de marzo de 2026.

El nuevo revés de Petro ocurre mientras persisten señalamientos en su contra sobre su relación con el régimen autoritario de Venezuela, el Cartel de los Soles y el avance de operaciones de narcotráfico con grupos irregulares en la frontera común.

FUENTE: Con información redes BluRadio Colombia, WRadioColombia, El Tiempo