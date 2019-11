Colombia vs. Perú, choque de multitudes en Miami

Ambas escuadras han convocado a sus principales ases. Colombia incluye a su figura máxima James Rodríguez, a su muralla defensiva compuesta por Yerry Mina y Davinson Sánchez y su gran arquero David Ospina; mientras Perú pondrá a su emblemático capitán Paolo Guerrero, al brillante delantero Raúl Ruidíaz, de los Sounders de Seattle, finalista de la MLS, y al volante Yosimar Yotún.

Bastan esos nombres para despertar la pasión de la fanaticada de ambos bandos y atraerlos al Hard Rock Stadium en otra jornada multitudinaria.

La selección colombiana de fútbol se precia de ser protagonista del partido que más público atrajo en la historia del fútbol en Florida. Fue el 6 de septiembre del 2014 cuando perdió 1-0 contra Brasil en el coloso de los Dolphins de Miami ante 73,429 espectadores.

Ese mismo día, pero en el 2019, Colombia y Brasil llevaron 65.232 personas al Hard Rock Stadium, la máxima capacidad del ahora renovado coloso.

luis advincula.jpg Luis Advíncula, de Perú, enfrenta a un defensor de Chile en octubre del 2018 en el Hard Rock Stadium. Foto: Nicolás Tapia

Y Perú no se queda atrás. El 23 de marzo del 2018, la blanquirroja superó a Croacia, que sería subcampeón en el Mundial de Rusia, ante 48.893 fanáticos en el Hard Rock Stadium, y ahí mismo goleó 3-0 a Chile, entonces bicampeón de América, en octubre del 2018, ante alrededor de 4.,000 personas en la que se considera la mejor actuación del escuadrón inca en Miami.

De seguro el 15 de noviembre habrá gran ambiente futbolero.

"La selección de Perú me sorprende", afirmó el portugués Carlos Queiroz, entrenador del conjunto cafetero. "Después de la Copa América Brasil 2018 [en la que salió subcampeón] ha jugado muy bien. Creo que las condiciones están dadas para que haga una mejor Copa América en la próxima edición y pueda llegar a la final".

Queiroz se encuentra en una etapa de afinamiento de su equipo. Para enfrentar a Perú el técnico luso dejó de lado a jugadores clave como Radamel Falcao, Duvan Zapata, Frank Fabra, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, estos dos últimos jugadores del River Plate argentino que disputará contra Flamengo de Brasil la final de la Copa Libertadores, el 23 de noviembre en Lima.

De todos modos, el fútbol colombiano dispone de una gran cantidad de jugadores de primer nivel que brillan en grandes clubes alrededor del mundo y Queiroz ha conformado una escuadra de enorme talento en la que destacan Santiago Arias, del Atlético Madrid; Jeison Murillo, del Sampdoria; Juan Cuadrado, ídolo del Juventus de Cristiano Ronaldo; y Luis Muriel, del Atalanta italiano.

muriel neymar.jpg Luis Muriel, de Colombia, persigue a Neymar, de Brasil, en el empate 2-2 el 6 de septiembre del 2019, en el Hard Rock Stadium, en Miami. Foto: Nicolás Tapia

El técnico portugués se esmera en trasladar una idea europea en el seleccionado sudamericano.

"Conmigo todos deben atacar y defender, el equipo requiere esas condiciones", explicó Queiroz. "James es importante por lo que significa, pero no solo él, todos son importantes para el DT".

Es cierto que todos los jugadores son importantes en la selección de Colombia, pero igualmente es real que James es la joya de la corona.

Su convocatoria por parte de Queiroz desató la polémica en la prensa española, porque el mediocampista viene recuperándose de una lesión y al parecer no sentó bien en el Real Madrid que en esas condiciones James fuera convocado.

Queiroz, quien fue entrenador del Real Madrid sin mucho éxito en la temporada 2003-2004, replicó que si llamó al jugador fue simplemente porque se encuentra en buen estado físico.

La presencia de James es un imán de taquilla para el choque contra Perú.

Precisamente, la escuadra rojiblanca tiene el enorme mérito de su entrenador argentino Ricardo Gareca de formar un conjunto en que las individualidades están al servicio del colectivo.

Christian Cueva, por ejemplo, uno de sus astros no ha sido convocado en esta oportunidad debido a que no tiene actividad con su club. Gareca, sin embargo, matizó la razón por la cual no incluyó al mediocampista.

"Las ausencias tienen que ver con los retornos", argumentó Gareca. "Vuelven algunos muchachos en el afán de ver y observar, queremos ir viéndolos. Lo de Christian Cueva -es importante en la selección peruana-, pero en estos momentos optamos por ver a otros jugadores. Nos queda tiempo, ojalá que [Cueva] pueda arreglar su situación".

El estratega argentino no presenta mayores sorpresas y mantiene su núcleo con el arquero Pedro Gallese; los defensas Aldo Corzo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Alexander Callens y Miguel Trauco; los mediocampistas Renato Tapia, Pedro Aquino,Yotún, Andy Polo y Edison Flores; y el regreso de Carlos Ascues.

Adelante estarán Guerrero y Ruidíaz.

En conclusión, los aficionados en el sur de Florida podrán ser testigos del choque de dos fuerzas de alto nivel en una jornada en la que de seguro la fiesta trascenderá el rectángulo de juego y llegará a las tribunas.