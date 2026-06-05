viernes 5  de  junio 2026
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Embajador de EEUU en Turquía confirma visados para jugadores iraníes en el Mundial

Irán tendrá su campamento base en Tijuana, México, durante el Mundial de Norteamérica, pero disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

Roberto SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTAMBUL.- El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, confirmó este viernes en la red social X la concesión de visados a los jugadores de la selección de Irán que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026.

"Orgulloso de nuestro increíble equipo en la embajada estadounidense de Ankara por su trabajo procesando los visados para los jugadores de la selección iraní de fútbol en su camino al @FIFAWorldCup en Estados Unidos", escribió, compartiendo una noticia sobre la concesión de los permisos para poder entrar en territorio estadounidense.

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"Los deportes trascienden las fronteras y deseamos dar la bienvenida a participantes y aficionados de todo el mundo", declaró el embajador.

La selección de Irán debe volar el sábado desde Turquía a España antes de dirigirse a su campamento base en México, país que ya había emitido visados la semana pasada.

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El Team Melli tendrá su campamento base en Tijuana, México, durante el Mundial de Norteamérica, pero disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y el restante en Seattle.

Inicialmente estaba previsto que su campamento base estuviera también en Tucson, Arizona, pero tuvo que trasladarlo a México debido a la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio.

Este viernes, el presidente de la Federación Iraní de fútbol había anunciado que sus jugadores ya habían entregado sus pasaportes en la embajada estadounidense en Turquía.

"Ayer (jueves) mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadounidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara", donde se encuentra concentrada la selección iraní, declaró Mehdi Taj.

"Creo que se expedirán todos los visados (estadounidenses) y que ya no habrá ningún problema al respecto", agregó.

Pochettino expresa frustración

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expresó este viernes su preocupación por el estado físico de Chris Richards, un pilar de su defensa, que seguirá de baja ante Alemania en el último amistoso antes del Mundial 2026.

El jugador del Crystal Palace, favorito a ocupar el centro de la zaga junto al veterano Tim Ream, fue incluido en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo pese a la lesión de tobillo que sufrió el mes pasado.

Pochettino, sin embargo, tiene la posibilidad de reemplazarlo hasta 24 horas antes del juego inaugural de los coanfitriones, el 12 de junio ante Paraguay por el Grupo D, que completan Turquía y Australia.

FUENTE: AFP

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