viernes 5  de  junio 2026
Fútbol

Lamine Yamal, elegido Jugador del Año de LaLiga tras guiar al Barcelona al título

Lamine Yamal fue elegido Jugador de la Temporada 2025-26 de LaLiga tras liderar al Barcelona hacia el título con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

Josep LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue reconocido este viernes como el Jugador de la Temporada 2025-26 de LaLiga, un premio que confirma su consolidación como una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

A pesar de perderse buena parte de la primera mitad de la campaña debido a problemas físicos en la zona de la ingle, el atacante azulgrana firmó una temporada sobresaliente, siendo decisivo en la conquista del campeonato por parte del conjunto dirigido por Hansi Flick.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.
FÚTBOL

Lamine Yamal admite que tuvo "miedo" de perderse el Mundial
El delantero español Lamine Yamal, número 19, controla el balón durante un partido amistoso internacional entre España y Egipto, el 31 de marzo de 2026.
FÚTBOL

Jóvenes al ataque: nuevos talentos buscarán en el Mundial 2026 desplazar a los consagrados

Yamal registró 16 goles y 12 asistencias en los 28 encuentros ligueros que disputó, cifras que reflejan su enorme influencia en el juego ofensivo del Barcelona. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y aparecer en los momentos clave lo convirtieron en una pieza fundamental durante el curso.

El extremo sucede en el palmarés a su compañero de equipo, Raphinha, quien había recibido el reconocimiento en 2025.

La distinción llega en un momento especial para el internacional español, que continúa rompiendo récords de precocidad y afianzándose como uno de los referentes del proyecto azulgrana. Con apenas 18 años, Yamal ya es considerado uno de los futbolistas más determinantes de Europa y uno de los grandes nombres a seguir en la próxima FIFA World Cup 2026.

El premio individual pone el broche de oro a una temporada histórica para el canterano culé, quien ha demostrado que está preparado para liderar al Barcelona tanto en España como en el escenario internacional.

Temas
Te puede interesar

Embajador de EEUU en Turquía confirma visados para jugadores iraníes en el Mundial

Selección de Colombia denuncia "asedio" contra sus futbolistas tras acto con Petro

Eligen a Messi para el Juego de Estrellas de la MLS por tercera ocasión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Hugo Chávez y su hija María Gabriela (Cortesía)
VENEZUELA

El "legado" de Hugo Chávez: ¿María Gabriela, la sucesora de Delcy Rodríguez?

Te puede interesar

 Personas transitan frente a un hotel este miércoles, en La Habana (Cuba).
MEDIDAS

EEUU pone fin a periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Juez invalida política de Trump que pausó proceso migratorio y de asilo a extranjeros de 39 países

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
PROCESO PENAL

Nicolás Maduro contrata a abogada experta en descalificar a testigos en causas penales

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida