Lamine Yamal, elegido Jugador del Año de LaLiga tras guiar al Barcelona al título

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue reconocido este viernes como el Jugador de la Temporada 2025-26 de LaLiga, un premio que confirma su consolidación como una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

A pesar de perderse buena parte de la primera mitad de la campaña debido a problemas físicos en la zona de la ingle, el atacante azulgrana firmó una temporada sobresaliente, siendo decisivo en la conquista del campeonato por parte del conjunto dirigido por Hansi Flick.

Yamal registró 16 goles y 12 asistencias en los 28 encuentros ligueros que disputó, cifras que reflejan su enorme influencia en el juego ofensivo del Barcelona. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y aparecer en los momentos clave lo convirtieron en una pieza fundamental durante el curso.

El extremo sucede en el palmarés a su compañero de equipo, Raphinha, quien había recibido el reconocimiento en 2025.

La distinción llega en un momento especial para el internacional español, que continúa rompiendo récords de precocidad y afianzándose como uno de los referentes del proyecto azulgrana. Con apenas 18 años, Yamal ya es considerado uno de los futbolistas más determinantes de Europa y uno de los grandes nombres a seguir en la próxima FIFA World Cup 2026.

El premio individual pone el broche de oro a una temporada histórica para el canterano culé, quien ha demostrado que está preparado para liderar al Barcelona tanto en España como en el escenario internacional.