lunes 2  de  febrero 2026
Fútbol Americano

¿Cómo se forjó el camino del Super Bowl con aires de venganza?

La temporada más impredecible de la NFL coronará a su campeón en el Super Bowl del domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks

Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7.&nbsp;

Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. 

Matthew Stockman/Getty Images/AFP

La temporada más impredecible de la NFL coronará a su campeón en el Super Bowl del domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, protagonistas hace una vez años de la definición del título más impactante que se recuerda.

De New England y Seattle no hubo rastro alguno en los dos playoffs anteriores de la liga de fútbol americano (NFL).

Lee además
Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en la 68.ª edición de los Premios Grammy.
CELEBRIDADES

J Balvin confirma reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"
Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.
FÚTBOL AMERICANO

El Super Bowl más latino de la historia

A lo largo del último lustro ambas franquicias han penado lejos de la cumbre que les perteneció la pasada década, especialmente a los históricos Patriots de Tom Brady.

Su reencuentro el domingo en Santa Clara, California, fue, sin duda, facilitado por el fiasco de todos los favoritos, desde los campeones Philadelphia Eagles hasta los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, la dinastía que tomó el relevo de la de Patriots.

Aún así, la edición 60 del Super Bowl encumbra a los indiscutibles mejores equipos de la temporada, modelos de transformación exitosa que no requirieron de ninguna superestrella.

Renacer sin Brady y Belichick

Tras dominar la NFL durante casi dos décadas, los Patriots iniciaron su transición en 2020 con la marcha de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers.

El entrenador Bill Belichick, el otro pilar de los seis títulos cosechados entre 2002 y 2019, no logró recomponer el barco y tiró la toalla en enero de 2024 tras 24 temporadas ocupando el banco.

El propietario de la franquicia, el multimillonario Robert Kraft, designó primero a Jerod Mayo, el sucesor previsto de Belichick después de haber estado a sus órdenes como jugador y asistente.

Pero apenas una temporada después, y tras quedar fuera de playoffs por tercera vez seguida, al octogenario Kraft se le volvió a colmar la paciencia.

"Para mí, personalmente, esta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado jamás", escribió Kraft en el anuncio del despido de Mayo, en el que también pidió disculpas a unos aficionados acostumbrados a la excelencia.

Libre para decidir, el dueño apostó esta campaña por Mike Vrabel, otro miembro de la dinastía Patriot que como entrenador había dirigido a los Tennesse Titans (2018-2023).

Con Vravel a los mandos, New England volteó el registro de tres victorias y 14 derrotas del año pasado a uno de 14-3, el mejor de esta campaña igualado con los propios Seahawks y los Denver Broncos.

El fortalecimiento de la defensa, con la madurez de jugadores como el esquinero de origen colombiano Christian González, ha sido la principal obsesión de Vravel.

En ataque le brindó toda la confianza que necesitaba a Drake Maye, un quarterback de 23 años que, apadrinado por Brady, ha pasado de promesa a firme aspirante al premio a Jugador Más Valioso (MVP).

La intercepción de Butler

En la otra costa del país, los Seahawks también debieron recomponerse después de traspasar en 2022 a Russell Wilson, el mariscal de campo que los guio a su único trofeo de Super Bowl en 2014.

Tras el largo y doloroso divorcio con Wilson, el gerente general John Schneider quedó con las manos libres para orquestar otra plantilla capaz de llegar al Super Bowl.

Dando protagonismo a los jóvenes, Seattle cegó una de las mejores defensas de la liga y, con la misma astucia en la agencia libre que los Patriots, optó por Sam Darnold para la posición de quarterback.

Etiquetado como un líder poco confiable, Darnold ya había jugado para otros cuatro equipos antes de afianzarse definitivamente en los Seahawks a los 28 años.

Su consagración llegó con un recital ante los Rams en la final de la Conferencia Nacional, que abrió las puertas a Seattle para su primer Super Bowl desde la devastadora derrota de 2015 ante los propios Patriots.

Los Seahawks obtuvieron aquel trofeo en sus manos cuando avanzaron hasta una yarda de su rival a pocos segundos de la final y con una corta desventaja en el marcador de 28-24.

A la hora de buscar el touchdown ganador, Wilson renunció a la vía terrestre y lanzó un pase que interceptó a Malcom Butler asegurando el cuarto título de los Patriots, que reactivaba la era Brady tras una década de sequía.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny listo para doble jornada histórica con los Grammy y Super Bowl

J Balvin se suma al cartel de artistas latinos en el Super Bowl

Billboard revela detalles del Super Bowl 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia