Miami, lugar especial para el béisbol venezolano

Fanáticos de Venezuela muestran su bandera en las afueras del LoanDepot Park de Miami antes de la final del Clásico Mundial de Béisbol, el 17 de marzo de 2026.

En poco más de dos años, Miami dejó de ser solo un punto en el mapa para el venezolano. Se convirtió en algo más profundo: en casa. En refugio. Y el béisbol , como tantas veces, fue el puente.

El IoanDepot Park, en el corazón de una ciudad que respira Caribe , ha sido territorio tomado por Venezuela . Desde las gradas y desde el terreno.

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Primero fue la Serie del Caribe de 2024. Un título que rompió 15 años de espera. Pero lo importante no fue solo ganar. Fue lo que significó.

Porque esa celebración no fue normal. No podía serlo.

En esas tribunas había mucho más que fanáticos. Había historias de ruptura, de distancia obligada, de familias separadas. De venezolanos que no están en su país, no porque quisieron, sino porque una dictadura los empujó a irse.

Y en ese contexto, el béisbol dejó de ser solo béisbol.

Los Tiburones de La Guaira no solo ganaron. Reconectaron. Cada inning fue un reencuentro con lo que se dejó atrás. Con los sonidos, con el caos, con esa forma de vivir el juego que define al venezolano.

Miami, por momentos, dejó de ser Miami. Fue Caracas, fue La Guaira, fue cualquier rincón de Venezuela que hoy se extraña.

AFP__20260317__2266960130__v2__MidRes__2026WorldBaseballClassicSemifinalsItalyVVenez Los aficionados reaccionan cuando Jackson Chourio #1 del equipo de Venezuela anota una carrera gracias a un sencillo productor de su compañero Maikel García #11 contra el equipo de Italia en la séptima entrada en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP

Y entonces llegó lo que faltaba.

Venezuela, campeón del Clásico Mundial de Béisbol. En el mismo lugar. Con la misma gente. Con la misma necesidad emocional acumulada. No fue casualidad.

Porque este título no es uno más. Es el más importante en la historia del béisbol venezolano. Aquí no hay matices: están los mejores, los que dominan el juego. Ganar el Clásico es dejar de ser promesa para ser realidad.

Pero este título también es de los que estaban en las tribunas. De los que levantaron una bandera lejos de su país. De los que cantaron un himno con la voz quebrada y en ocasiones con lágrimas recorriendo su cara. De los que celebraron sabiendo que ese momento no se vive igual estando en casa… porque no pueden estar.

Por eso Miami no es casualidad. Se convirtió en el lugar donde el venezolano se reencuentra consigo mismo. Donde la diáspora deja de ser distancia, aunque sea por unas horas. Y donde, últimamente, Venezuela no solo juega. También sana. Y también gana.