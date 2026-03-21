Venezuela en el Olimpo

Venezuela dejó de perseguir la historia y finalmente la alcanzó. El título del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo salda una deuda pendiente, sino que instala al país en la élite definitiva de este deporte, con una conquista que combina ejecución, carácter y sentido colectivo.

La victoria 3-2 ante Estados Unidos en Miami el pasado martes no fue un episodio aislado. Fue la expresión de un equipo que entendió el torneo desde su esencia: competir cada inning con urgencia, resistir en los momentos adversos y responder cuando el juego lo exigía. No necesitó imponerse de principio a fin; le bastó con sostenerse y ejecutar en el instante preciso.

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El desenlace, con el batazo decisivo de Eugenio Suárez, sintetizó ese recorrido. Pero el campeonato no se explica únicamente en una jugada. Es el resultado de una construcción sostenida, de un grupo que logró cohesión y claridad en cada uno de sus roles.

“Este equipo nunca se dio por vencido, nunca bajó la cabeza y de todas las adversidades nos levantamos”, dijo Suárez en el terreno del IoanDepot Park tras haber recibido el título. “Porque dice la palabra de Dios que en que él cree, todo lo puede. Dios estuvo presente y este triunfo es para glorificar el nombre de Jesús.”

EDUARDO RODRIGUEZ Eduardo Rodríguez #52 de la selección de Venezuela choca las cinco con Eugenio Suárez #7 mientras este abandona el campo tras ser retirado del partido contra la selección de Estados Unidos AFP

Aunque en el boxscore aparecen unos pocos nombres, este fue un título conseguido con el esfuerzo de todos los jugadores, del staff de coach y del personal de oficina que está detrás de bambalinas. El objetivo era solo uno: darle una alegría a Venezuela en el deporte nacional.

“Mi país ahora mismo está celebrando… eso me hace más feliz que nada”, afirmó el mánager Omar López, poniendo en palabras el alcance de un logro que trasciende lo deportivo. Su lectura no se limita al resultado, sino a lo que representa para una nación que encuentra en el béisbol uno de sus principales puntos de identidad.

En el terreno, la respuesta tuvo múltiples protagonistas, pero uno de los nombres que definió el pulso del equipo fue Maikel García. Su consistencia ofensiva, su presencia constante en bases y su capacidad para sostener turnos de calidad lo convirtieron en el Jugador Más Valioso del torneo. Más allá de los números, fue el equilibrio de una ofensiva que nunca perdió el enfoque.

El liderazgo también se expresó desde la experiencia. “Cuando juegas por tu país, eso va más allá”, dijo Salvador Pérez, una frase que resume la dimensión emocional con la que Venezuela asumió cada compromiso. No fue solo talento; fue sentido de pertenencia.

Ese mismo hilo había sido anticipado días antes por Ronald Acuña Jr., quien dejó clara la motivación del grupo: quería “hacer sentir orgullosa a mi gente”. La promesa se cumplió en el escenario más exigente posible.

El recorrido hasta el título confirma la magnitud del logro. Venezuela dejó atrás a Japón, una de las grandes potencias del torneo, y sostuvo su nivel en cada instancia. Esta vez no hubo quiebres ni desconexiones. Hubo continuidad, madurez y respuesta.

Durante años, la selección venezolana fue vista como un equipo de talento indiscutible, pero que no lograba concretar en los momentos decisivos. Esa narrativa quedó atrás. El campeonato no solo rompe con ese estigma, sino que redefine el lugar del país en el mapa del béisbol internacional.

También expone una evolución estructural. Este no fue un equipo dependiente de individualidades, sino una unidad sólida, capaz de adaptarse a distintos escenarios. Cada rol fue asumido con precisión y cada momento fue gestionado con inteligencia.

El impacto trascendió el terreno. En Venezuela, la celebración fue inmediata y masiva. En Miami, la afición convirtió el estadio en una extensión del país, reafirmando el vínculo entre el equipo y una diáspora que acompañó cada paso.

“Somos una familia”, expresó Eugenio Suárez tras el juego, reforzando una idea que se hizo visible durante todo el torneo: la cohesión fue tan determinante como el talento.

Lo conseguido en 2026 no es un hecho aislado. Es la culminación de un proceso que durante años acumuló nombres, experiencias y expectativas. La diferencia es que esta vez hubo cierre.

Venezuela ya no es aspirante. Es campeón. Y desde ahora, el desafío no será alcanzar la cima, sino mantenerse en ella. El Olimpo del béisbol mundial, por fin, tiene acento venezolano.