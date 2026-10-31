Compromiso de Messi con el Inter Miami no pasa bajo la mesa

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 28 de octubre de 2026.

La vida de Lionel Messi está muy lejos de aquella que vive una persona común, no solo por el dinero y la fama, sino también por la cantidad de compromisos que debe atender el astro argentino. Esta pasada semana no fue la excepción para la "Pulga".

Tras viajar a España para recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias, el ocho veces ganador del Balón de Oro, figura estelar del Inter Miami desde su llegada a la institución a mediados de 2023, regresó a territorio estadounidense para uniformarse con su club en el partido del sábado, que terminó en derrota de las "Garzas" por 2-0 ante el New York Red Bulls.

FÚTBOL Messi y el Inter Miami buscan recuperar la segunda plaza en el Este de la MLS

Pero más allá del resultado, el entrenador de los rosas, Cristian "Kily" González, no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar a su compatriota por nunca poner a su equipo en segundo plano.

"Lo que me llena de orgullo es su compromiso con el club y con todos nosotros", señaló González, quien tomó las riendas del combinado hace varias semanas en sustitución del también argentino Guillermo Hoyos, en declaraciones recogidas por ESPN. "Esa es la razón por la que recibe este tipo de premios, lo que es un privilegio. Después de todas esas emociones que estaba viviendo en España, tuvo su propia iniciativa de estar aquí con nosotros", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El capitán del Inter Miami, que recientemente se retiró de la selección argentina, con la que ganó, entre otras cosas, el Mundial de Catar 2022, llegó a Oviedo el jueves para buscar el galardón y tuvo un recibimiento por todo lo alto de parte de cientos de aficionados que le dieron la bienvenida en las calles.

González no inscribió a Messi en su alineación titular para el encuentro sabatino, pero el fenómeno de Rosario ingresó al partido en el minuto 55'. Desafortunadamente para la tropa copropiedad de David Beckham, en esta ocasión el "Diez" no pudo vestirse de héroe, como tantas veces ha hecho desde su arribo al sur de la Florida.

"Debemos sentirnos orgullosos. Es un nuevo mensaje que envió, la forma en la que está comprometido con el equipo y cómo quiere hacer lo que pueda por todos nosotros", reiteró González.

Otra página en la historia

El Premio Princesa de Asturias reconoce a individuos e instituciones por logros notables en campos como literatura, ciencias sociales, investigaciones científicas y técnicas, cooperación internacional y deportivos.

Messi, de 39 años de edad, se convirtió en el primer futbolista en recibir el honor por el jurado cuando se realizó el anuncio en junio.

Mientras tanto, con el revés, el Inter Miami cayó al tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS con 55 puntos, la misma cantidad de Nueva Inglaterra y a 15 unidades del líder Nashville.

De cualquier forma, con Messi en su nómina, Miami siempre se asoma entre los favoritos a ganarlo todo, tal como ocurrió el año pasado.

"El mejor jugador del mundo asume ese reto y todos tenemos que acompañarlo. Tenemos que estar preparados porque no será fácil, pero tenemos que aceptar el desafío. Debemos jugar, ser valientes y asumir que tenemos que intentar ganar la liga", sentenció González.