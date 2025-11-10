Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PARÍS.- El tenista español Carlos Alcaraz superó al italiano Jannik Sinner y recupera el N.1 de la clasificación mundial, a falta del resultado del Masters que comenzó este domingo y que decidirá quién acaba el año en lo más alto del ránking.

Precisamente, Alcaraz debutó en el torneo que reúne en Turín a los ocho mejores tenistas de la temporada con un convincente triunfo ante el australiano Alex de Miñaur , por 7-6 (7/5) y 6-2, que le deja a solo dos victorias del objetivo.

Ni el español ni el italiano jugaron la semana pasada, pero el año pasado por esta época, Sinner logró el máximo de 1.500 puntos en el Masters gracias a sus cinco victorias en otros tantos partidos.

Por lo tanto, Sinner ha perdido esos puntos en la clasificación de esta semana, mientras que Alcaraz tiene muchos menos puntos que defender al haber quedado eliminado en la primera fase del torneo de maestros del año pasado.

Ganador el sábado de su 101º título en el circuito, el serbio Novak Djokovic se acerca al podio, por detrás del alemán Alexander Zverev.

Clasificación ATP al 10 de noviembre de 2025

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 puntos (+1)

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 4.960

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830 (+1)

5. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

6. Taylor Fritz (USA) 4.935 (-2)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.840

10. Jack Draper (GBR) 2.990 (+1)

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+2)

12. Casper Ruud (NOR) 3.835 (-2)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760 (-1)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635

15. Holger Rune (DEN) 2.590

16. Andrey Rublev (RUS) 2.520

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.085

24. Joao Fonseca (BRA) 1.657

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155

49. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (-1)

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920

61. Francisco Comesaña (ARG) 904

72. Mariano Navone (ARG) 785 (+2)

81. Alejandro Tabilo (CHI) 721 (+8)

84. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 704 (+2)

89. Pablo Carreño (ESP) 681 (+2)

91. Roberto Bautista (ESP) 670 (+3)

93. Pedro Martínez (ESP) 668 (+2)

98. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)

