martes 11  de  noviembre 2025
TENIS

Alcaraz sobrevive ante Fritz y casi asegura las semifinales en el Masters

El español Carlos Alcaraz despachó por 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz este martes y continúa aferrándose a la cima del ránking ATP

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

MARCO BERTORELLO / AFP

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TURÍN.- El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 mundial, logró su segunda victoria en el Masters, remontando al estadounidense Taylor Fritz (N.6) para ganar por dos sets a uno este martes en Turín.

Alcaraz, que con este triunfo casi se garantiza una plaza en las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso en dos horas y 50 minutos de juego por 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3.

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025
El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales masculinos en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, disputado en el Paris La Défense Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 29 de octubre de 2025. 
Tenis

Sinner con via libre en el Masters de París consigue el primer triunfo

Si el australiano Alex de Miñaur gana en el otro partido del martes del grupo "Jimmy Connors" al italiano Lorenzo Musetti, Alcaraz tendrá asegurado el pase a semifinales sin esperar al desenlace de los encuentros de la última jornada.

"Estoy muy feliz de haber podido remontar y encontrar mi buen tenis", se felicitó Alcaraz en la entrevista a pie de pista.

"Solo traté de aprovechar al máximo las oportunidades que él me dio. Creo que jugamos un gran tenis, algunos puntos excelentes", destacó.

De menos a más

Ambos comenzaron dubitativos con su servicio, y tras romperse mutuamente el saque al inicio del primer set, lograron mantenerlo el resto del parcial para resolverlo en el "tie break", donde Fritz fue más sólido y se llevó la primera manga por 7/2.

El español pasó por un momento muy complicado en el quinto juego del segundo set, cuando el estadounidense, que buscaba una y otra vez las líneas, con muy pocos errores, dispuso de dos bolas de "break" que podrían haber decidido el duelo a su favor.

Pero Alcaraz comenzó a hacer magia con su raqueta, con algunos golpes que levantaron a los espectadores de sus asientos, acompañados con gritos de "¡oooohhh!", y superó la situación.

Cuando parecía que el set se decidiría de nuevo en el "tie break", el murciano aprovechó la segunda bola de quiebre en el 12º juego para cerrar el parcial por 7-5.

En el tercer y último set apareció el mejor Alcaraz de la tarde en Turín, sólido con el servicio y efectivo al resto, lo que le permitió tomar la iniciativa con otro "break" en el sexto juego.

Pero a Alcaraz le costó cerrar la victoria y desaprovechó tres bolas de partido con servicio de Fritz en el penúltimo juego.

El ganador de seis Grand Slam no se descentró en el objetivo y selló su segundo triunfo en el Masters que prácticamente le garantiza el pase a las semifinales.

Y el otro gran objetivo en Turín, el N.1 de la ATP al final de la temporada, ya queda a un solo partido.

FUENTE: AFP

