martes 11  de  noviembre 2025
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

El siniestro ocurrió la mañana del lunes, mientras la aeronave se dirigía a Jamaica para una misión humanitaria destinada a asistir a los afectados por el ciclón Melissa.

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

CORAL SPRINGS. – Un vuelo solidario terminó en tragedia este lunes en un vecindario de Coral Springs, cuando un avión privado cayó en una zona residencial, cobrando la vida de dos pasajeros que viajaban con destino a Jamaica para entregar ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa, confirmaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Wurm, de 53 años, fundador del ministerio cristiano Ignite The Fire, y su hija Serena, de 22. Ambos formaban parte de la misión evangelizadora que tenía previsto trasladar suministros a comunidades afectadas por el reciente fenómeno natural, según confirmó la propia organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El accidente ocurrió en el área de la cuadra 5000 NW y la 57th Way, a pocos metros de la carretera State Road 7 y al sur de la autopista Sawgrass. De acuerdo con testigos y un video captado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana, la avioneta impactó contra varios árboles antes de precipitarse en un lago, levantando una gran cortina de agua y fragmentos del fuselaje.

La aeronave, una Beechcraft King Air, había despegado del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale alrededor de las 10:14 a.m. con destino a Montego Bay, Jamaica.

En un mensaje difundido por Ignite The Fire, la comunidad religiosa describió a Wurm como un líder comprometido con “encender la fe en los jóvenes y llevar esperanza a través de misiones en el Caribe”. Sobre su hija, el texto añadió que “su espíritu servicial y su alegría por ayudar marcaron la vida de todos los que la conocieron”.

Equipos del Departamento de Policía y del Cuerpo de Bomberos de Coral Springs–Parkland permanecieron durante horas en la escena, mientras buzos realizaban labores de búsqueda en la zona.

“El impacto fue severo y el avión parece haberse fragmentado en varias partes bajo el agua”, explicó el subjefe de bomberos Mike Moser, al confirmar la recuperación de los cuerpos y la muerte de las dos personas a bordo, mientras continuaban las labores de rescate.

Hasta este momento las autoridades aeronáuticas aún no han emitido un pronunciamiento oficial y se desconoce cuáles fueron las causas del incidente que se encuentra bajo investigación.

Alexander Wurm deja a su esposa y dos hijos. Su último viaje, según los miembros de la misión, “fue una muestra de fe y entrega que hoy inspira a continuar su legado de amor y servicio”.

