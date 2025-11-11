martes 11  de  noviembre 2025
Cristiano Ronaldo hace oficial que el Mundial 2026 será su último

El astro portugués Cristiano Ronaldo confirmó que la cita mundialista de Norteamérica 2026 "definitivamente" será el momento de retirarse como internacional

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIAD.- La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será "seguro" el último de su carrera.

"Definitivamente sí", respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar las botas está cerca: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más".

Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence a Irlanda el jueves.

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en el Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034.

Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo.

El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

"Queremos demostrar qué es Brasil"

El delantero Matheus Cunha, concentrado con la selección de Brasil para los amistosos ante Senegal y Túnez, dijo este martes que el plantel espera demostrar que el ciclo del técnico italiano Carlo Ancelotti construye cimientos sólidos rumbo al Mundial de 2026.

"Queremos demostrar qué es Brasil (...). Queremos mostrar que lo que está siendo construido es muy sólido", comentó el atacante de 26 años en una conferencia de prensa en Londres, donde los pentacampeones mundiales enfrentarán el próximo sábado a Senegal.

Tres días después, en Lille, Francia, jugarán frente a Túnez.

"El objetivo final es la Copa del Mundo (...). Somos un grupo con mucha hambre y voluntad de trabajar para demostrarle a todos nuestras capacidades", agregó el futbolista del Manchester United.

FUENTE: AFP

