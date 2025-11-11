martes 11  de  noviembre 2025
BÉISBOL

Lanzadores dominicanos son imputados en escándalo de apuestas en la MLB

Los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Guardianes de Cleveland en la MLB, enfrentan hasta 65 años de prisión por su implicación

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Nick Cammett / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados formalmente este pasado domingo por autoridades federales de Nueva York luego de participar en un esquema de apuestas ilegales que involucraba la manipulación de lanzamientos en encuentros oficiales de las Grandes Ligas.

De acuerdo a distintos reportes de medios especializados, la oficina del Fiscal Federal en Brooklyn detalló que los lanzadores acordaron, junto a apostadores, alterar el resultado de apuestas de tipo “prop” vinculadas a la velocidad, tipo de lanzamiento y ubicación de determinados envíos durante encuentros reales.

Lee además
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
Béisbol

Dominicano Emmanuel Clase podría ser expulsado permanentemente de la MLB por apuestas ilegales
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Clase, de 27 años de edad y quien ha sido reconocido como uno de los mejores taponeros de las mayores en los últimos años, habría comenzado su participación en el esquema alrededor de mayo de 2023, al proporcionar información interna y ejecutar lanzamientos pactados para beneficiar apuestas realizadas por terceros.

Luis Ortiz.jpg
El lanzador dominicano Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, trabaja durante un compromiso contra los Cardenales de San Luis, el 27 de junio de 2025.

El lanzador dominicano Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, trabaja durante un compromiso contra los Cardenales de San Luis, el 27 de junio de 2025.

Según los mismos reportes, el lanzallamas recibía a cambio pagos y, en ocasiones, financiaba parte del dinero apostado.

En días recientes, también se reportó que el serpentinero se comunicaba vía telefónica con sus aliados de apuestas hasta minutos antes de subir al montículo para asegurarse de que estaban en la misma página.

Muchos de los lanzamientos arreglados de Clase habrían ocurrido en su primer pitcheo del turno, con el quisqueyano lanzando la pelota deliberadamente fuera de la zona, incluso al suelo, para asegurarse de que fuesen bolas y cumplir con lo acordado.

Las autoridades indicaron que estos lanzamientos permitieron ganancias fraudulentas cercanas a los 400.000 dólares para los apostadores implicados, mientras que Clase recibía compensaciones por su colaboración y acceso privilegiado a la información.

Caso de Ortiz

Por su parte, en junio de este año, el abridor Ortiz, de 26 años, se sumó presuntamente al acuerdo. Investigadores afirman que el diestro aceptó lanzar bolas en momentos específicos de al menos dos encuentros, recibiendo pagos que oscilaron entre 5.000 y 7.000 dólares por cada lanzamiento manipulado.

Los cargos formales incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para fraude de servicios honestos, conspiración para influir en un evento deportivo mediante soborno y conspiración de lavado de dinero, cada uno con potenciales penas de hasta 20 años de prisión.

Temas
Te puede interesar

¿Un tope salarial para salvar a MLB?

Dodgers ya tienen su dinastía en MLB con Shohei Ohtani y Yamamoto a la cabeza

Venezolano Javier Sanoja, de los Marlins, consigue su primer Guante de Oro en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
COMUNICACIÓN

Canciller ruso ofrece reunión con Marco Rubio mientras el Kremlin envía señales de apertura diplomática

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Te puede interesar

El coronel William Pérez, alcaldesa de Hialeah Jacqueline García Roves y  el veterano Juan Gonzalez. 
GRACIAS POR SU SERVICIO

Hialeah honra a sus héroes el Día de los Veteranos con emotiva ceremonia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada