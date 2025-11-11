Lanzadores dominicanos son imputados en escándalo de apuestas en la MLB

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland , Emmanuel Clase y Luis Ortiz , fueron acusados formalmente este pasado domingo por autoridades federales de Nueva York luego de participar en un esquema de apuestas ilegales que involucraba la manipulación de lanzamientos en encuentros oficiales de las Grandes Ligas.

De acuerdo a distintos reportes de medios especializados, la oficina del Fiscal Federal en Brooklyn detalló que los lanzadores acordaron, junto a apostadores, alterar el resultado de apuestas de tipo “prop” vinculadas a la velocidad, tipo de lanzamiento y ubicación de determinados envíos durante encuentros reales.

Clase, de 27 años de edad y quien ha sido reconocido como uno de los mejores taponeros de las mayores en los últimos años, habría comenzado su participación en el esquema alrededor de mayo de 2023, al proporcionar información interna y ejecutar lanzamientos pactados para beneficiar apuestas realizadas por terceros.

Luis Ortiz.jpg El lanzador dominicano Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, trabaja durante un compromiso contra los Cardenales de San Luis, el 27 de junio de 2025. NICK CAMMETT / Getty Images vía AFP

Según los mismos reportes, el lanzallamas recibía a cambio pagos y, en ocasiones, financiaba parte del dinero apostado.

En días recientes, también se reportó que el serpentinero se comunicaba vía telefónica con sus aliados de apuestas hasta minutos antes de subir al montículo para asegurarse de que estaban en la misma página.

Muchos de los lanzamientos arreglados de Clase habrían ocurrido en su primer pitcheo del turno, con el quisqueyano lanzando la pelota deliberadamente fuera de la zona, incluso al suelo, para asegurarse de que fuesen bolas y cumplir con lo acordado.

Las autoridades indicaron que estos lanzamientos permitieron ganancias fraudulentas cercanas a los 400.000 dólares para los apostadores implicados, mientras que Clase recibía compensaciones por su colaboración y acceso privilegiado a la información.

Caso de Ortiz

Por su parte, en junio de este año, el abridor Ortiz, de 26 años, se sumó presuntamente al acuerdo. Investigadores afirman que el diestro aceptó lanzar bolas en momentos específicos de al menos dos encuentros, recibiendo pagos que oscilaron entre 5.000 y 7.000 dólares por cada lanzamiento manipulado.

Los cargos formales incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para fraude de servicios honestos, conspiración para influir en un evento deportivo mediante soborno y conspiración de lavado de dinero, cada uno con potenciales penas de hasta 20 años de prisión.