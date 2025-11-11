Exigen fe de vida de periodista venezolano tras 100 días aislado en el Sebin

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumple un año siendo víctima de "abusos y violaciones de derechos humanos".

CARACAS. - El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que Carlos Julio Rojas, periodista y activista social, cumplió 100 días aislado dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) , en El Helicoide. Rojas fue detenido por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro el 15 de abril de 2024.

"Se le niega sistemáticamente el contacto con su familia y abogados. Esto es una violación flagrante a los derechos humanos. Exigimos pruebas de vida y el cese inmediato de esta crueldad", señaló el CNP en su cuenta en la red X, este lunes 10 de noviembre.

Carlos Julio Rojas fue vinculado por la Fiscalía con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La esposa del periodista, Francis Fernández, denunció que Rojas está bajo aislamiento total, sin poder comunicarse con su familia, sin visitas y sin llamadas que le permitan sentir que no está solo.

De acuerdo con Fernández, el periodista ha sido sometido a medidas extremas de castigo: 35 días solo en una celda y 60 días sin exposición a la luz del sol. "Estas acciones no solo afectan su integridad física y psicológica, sino que constituyen un ensañamiento injustificado", indicó la ONG Justicia Encuentro y Perdón.

El silencio impuesto

Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades del régimen chavista que garanticen de inmediato el derecho del periodista Carlos Julio Rojas comunicarse con su familia, le devuelvan sus pertenencias personales y respeten plenamente sus derechos humanos y garantías procesales.

"Cada jornada de aislamiento, cada silencio impuesto, deja cicatrices que no se ven, pero que pesan en la memoria y en la vida de quienes los sufren. En esas huellas se lee el costo humano de la persecución: la ausencia de quienes se aman, el desgaste silencioso de la esperanza, y la valentía silenciosa de alguien que, pese a todo, mantiene la mirada firme y la palabra intacta", sostuvo la organización.

FUENTE: Con información del Colegio Nacional de Periodistas /Efecto Cocuyo/ ONG Justicia Encuentro y Perdón