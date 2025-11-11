martes 11  de  noviembre 2025
REPRESIÓN

Exigen fe de vida de periodista venezolano tras 100 días aislado en el Sebin

El periodista Carlos Julio Rojas, detenido en 2024, ha sido sometido a medidas extremas de castigo, entre ellas la falta de exposición a la luz del sol

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumple un año siendo víctima de abusos y violaciones de derechos humanos.

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumple un año siendo víctima de "abusos y violaciones de derechos humanos".

ONG Espacio Público
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

.

CARACAS. - El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que Carlos Julio Rojas, periodista y activista social, cumplió 100 días aislado dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide. Rojas fue detenido por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro el 15 de abril de 2024.

Lee además
El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero
VENEZUELA

Periodista lleva 200 días incomunicado en la cárcel; gremio exige su liberación
El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

"Se le niega sistemáticamente el contacto con su familia y abogados. Esto es una violación flagrante a los derechos humanos. Exigimos pruebas de vida y el cese inmediato de esta crueldad", señaló el CNP en su cuenta en la red X, este lunes 10 de noviembre.

Carlos Julio Rojas fue vinculado por la Fiscalía con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La esposa del periodista, Francis Fernández, denunció que Rojas está bajo aislamiento total, sin poder comunicarse con su familia, sin visitas y sin llamadas que le permitan sentir que no está solo.

De acuerdo con Fernández, el periodista ha sido sometido a medidas extremas de castigo: 35 días solo en una celda y 60 días sin exposición a la luz del sol. "Estas acciones no solo afectan su integridad física y psicológica, sino que constituyen un ensañamiento injustificado", indicó la ONG Justicia Encuentro y Perdón.

El silencio impuesto

Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades del régimen chavista que garanticen de inmediato el derecho del periodista Carlos Julio Rojas comunicarse con su familia, le devuelvan sus pertenencias personales y respeten plenamente sus derechos humanos y garantías procesales.

"Cada jornada de aislamiento, cada silencio impuesto, deja cicatrices que no se ven, pero que pesan en la memoria y en la vida de quienes los sufren. En esas huellas se lee el costo humano de la persecución: la ausencia de quienes se aman, el desgaste silencioso de la esperanza, y la valentía silenciosa de alguien que, pese a todo, mantiene la mirada firme y la palabra intacta", sostuvo la organización.

FUENTE: Con información del Colegio Nacional de Periodistas /Efecto Cocuyo/ ONG Justicia Encuentro y Perdón

Temas
Te puede interesar

Periodista venezolano en libertad tras cinco días en "desaparición forzosa"

Un periodista de verdad no tiene amigos políticos

Chile se prepara para elecciones del domingo, tras un encendido debate presidencial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.
TENIS

Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

El abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.
JUSTICIA

Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumple un año siendo víctima de abusos y violaciones de derechos humanos.
REPRESIÓN

Exigen fe de vida de periodista venezolano tras 100 días aislado en el Sebin

Aviones de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos.
Acuerdo

Siria se une a la coalición internacional contra el Estado Islámico que dirige EEUU

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación