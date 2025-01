Conozca a la joya de Ecuador que ilusiona al país y promete conquistar Europa

Él está consciente de las altas expectativas que le rodean, pero espera manejar con "normalidad" una situación difícil de llevar para un chico de su edad.

"Lo llevo de la mejor manera. Han venido muchas cosas alrededor de mí y me he mantenido normal", comentó Páez en zona mixta después de la victoria 2-1 de Ecuador ante Bolivia el viernes pasado, en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia, en la primera fecha del Grupo B.

A Páez le llovieron elogios muy temprano por su prematura explosión como futbolista con Independiente del Valle y la selección mayor de Ecuador, pero también ha recibido una buena dosis de críticas por altibajos en su fútbol durante los últimos meses.

"Las críticas, los elogios, siempre van a estar", dice el futuro jugador del Chelsea, con un zarcillo en la oreja derecha con el número 10 en brillantes.

"A mí no me afecta. Tengo 17 años, pero tengo madurez. A cualquier muchacho, a cualquier jugador que esté en el momento que estoy yo, le podría afectar, pero, nada, a mí me resbala lo que digan", agrega.

"Hay que tener confianza"

Páez aspira a encontrar en el Campeonato Sudamericano Sub-20 su mejor versión bajo la dirección de Miguel Bravo. Ecuador enfrentará el próximo martes a Colombia para continuar su camino.

"Estoy poco a poco volviendo a lo que era Kendry Páez", subrayó.

Comenzó bien. Fue una de las piezas importantes en la remontada del Tri en su primer compromiso, con goles de Keny Arroyo y Allen Obando, tras empezar en desventaja. Siempre empujó a su equipo hacia adelante.

"Hay que tener confianza. Tenemos un grupo espectacular y tenemos buen pie", repasó. "Todos queremos pasar al Mundial (Sub-20) y más que todo quedar campeones sudamericanos. Yo creo que el equipo está muy mentalizado en eso (...). Hay que salir con la mentalidad positiva de que se puede".

Después del Campeonato Sudamericano Sub-20 le tocará reanudar con el Ecuador mayor de Sebastián Beccacece la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial, con partidos contra Venezuela y Chile.

Y en el horizonte aparece el Chelsea de su paisano Moisés Caicedo.

FUENTE: AFP