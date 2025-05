Cristiano Ronaldo abre un nuevo "capítulo". ¿Estará en el Mundial de Clubes?

Ya hay rumores sobre cuál de los 32 participantes podría eventualmente querer contar con el cinco veces Balón de Oro, que se unió a Al Nassr a finales de diciembre de 2022 para convertirse en el primer gran nombre del fútbol en aterrizar en el campeonato saudita, en pleno desarrollo.

El portugués de 40 años podría tratar de participar en esta competición buscando un traspaso durante la ventana especial de fichajes abierta por la FIFA del 1 al 10 de junio, con el objetivo de permitir a los equipos participantes contar con nuevos jugadores durante el torneo.

Los aficionados de Al Nassr, por su parte, no quieren creerlo: "No se ha anunciado nada oficial, gracias a Dios, no ocurrirá", dijo Turki Al-Qahtani a la AFP. "Creo que es solo un rumor", insiste Turki Al Salis, "Cristiano Ronaldo forma parte de un proyecto del gobierno vinculado al plan Vision 2030 y no creo que la información (de su salida) sea verdadera".

Vision 2030 es un plan de reformas del príncipe heredero Mohammed ben Salmane destinado a diversificar la economía del primer exportador mundial de crudo para un potencial futuro sin petróleo.

Pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, parece estar encantado con la posibilidad de que el astro se añada al menú del Mundial, tal y como anunció hace unos días: "Ronaldo podría jugar con uno de los equipos. Hay conversaciones con algunos clubes. Si un club echa un ojo a la situación y está interesado por la idea de ficharlo... ¿Quién sabe? Quedan todavía algunas semanas, sería divertido".

En Marruecos, el mercado de Casablanca ya vende camisetas del Wydad Athletic Club con su dorsal, pero todavía queda mucho para vender la piel del oso. Por su parte, los aficionados y medios que siguen a ese equipo realizan fotomontajes mediante inteligencia artificial con el jugador luso vistiendo la camiseta roja del "Casa", gran rival del Raja Casablanca.

¿Wydad? ¿Monterrey? Los rumores se disparan

El recién llegado al Wydad, el internacional marroquí Nordin Amrabat, semifinalista del Mundial de Catar 2022, disparó los rumores en unas declaraciones al diario neerlandés De Telegraaf.

"El presidente del club es muy ambicioso y mantiene conversaciones con grandes nombres. Es verdad que Cristiano Ronaldo es uno de sus objetivos", declaró el exjugador del Málaga y Leganés.

Varios medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de rumores que vinculan a algunos de los clubes participantes del Mundial, susceptibles de querer hacerse con los servicios de Cristiano, máximo goleador del campeonato saudita con 25 goles.

Entre ellos destaca el Botafogo, propiedad del estadounidense John Textor, también dueño del Lyon francés. El club carioca, vigente campeón de la Copa Libertadores y de la liga brasileña, y que está en el grupo del París Saint-Germain, podría tratar de atraer a CR7 a Río de Janeiro, según varios medios locales.

En México, el Monterrey podría tratar también de tentar al portugués, jugando la carta de un reencuentro con otra vieja gloria europea ya fichada por los 'Rayados': el central español Sergio Ramos, compañero de CR7 en el Real Madrid.

Si bien el Al Nassr no participa en el Mundial de Clubes, si lo hace su gran rival, el Al Hilal. El exequipo de Neymar podría hacer una oferta al capitán de la selección portuguesa, según medios sauditas.

Una serie de pretendientes que podrían asegurar un nuevo duelo entre Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, que sí tiene garantizada la participación con su equipo, el Inter Miami.

