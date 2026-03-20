Cristiano Ronaldo, baja con Portugal: no jugará los amistosos ante México y Estados Unidos

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no formará parte de la convocatoria de Selección de Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos , debido a una lesión sufrida a finales de febrero.

El actual jugador del Al Nassr arrastra molestias en los isquiotibiales desde el pasado 28 de febrero, cuando se lesionó durante un encuentro del campeonato saudí.

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Roberto Martínez confirma la ausencia de CR7

El seleccionador portugués, Roberto Martínez, ya había adelantado que el capitán luso sufría una “ligera lesión”, aunque en ese momento no había confirmado si sería baja definitiva.

Finalmente, el técnico decidió no incluir a Cristiano en la lista para estos compromisos, priorizando su recuperación de cara a futuros retos, incluyendo el Mundial.

Portugal se medirá a México y Estados Unidos

Sin su máxima estrella, Portugal afrontará dos exigentes amistosos de preparación:

28 de marzo vs Selección de México (en México)

31 de marzo vs Selección de Estados Unidos (en Atlanta)

Estos encuentros servirán como parte de la preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde la Seleção buscará ser protagonista.

Preocupación moderada en Portugal

Aunque la lesión ha encendido las alarmas, el cuerpo técnico ha insistido en que se trata de un problema menor. La decisión de dejar fuera a Cristiano Ronaldo responde más a una medida preventiva que a una situación grave.

El objetivo es claro: asegurar que el máximo goleador histórico de Portugal llegue en óptimas condiciones a las grandes citas internacionales.