sábado 16  de  mayo 2026
FÚTBOL

Lewandowski deja el Barcelona tras cuatro temporadas con la "misión cumplida"

El polaco se unió al Barcelona en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, y contribuyó a que regresara a la cima del fútbol español

El polaco Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de marcar el sexto gol de su equipo ante el Valencia, el 26 de enero de 2025.

El polaco Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de marcar el sexto gol de su equipo ante el Valencia, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Tras haber ayudado a devolver al Barcelona "al lugar que le corresponde" en la élite futbolística europea, Robert Lewandowski anunció este sábado que deja el club catalán "con la sensación de que la misión está cumplida".

El internacional polaco, que en agosto cumplirá 38 años, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su marcha del club azulgrana: "Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante", indicó en su mensaje, acompañado por imágenes de su estancia en Barcelona.

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"Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos", añadió en referencia a los títulos ligueros ganados como azulgrana, incluido el de esta temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).

El club "en el lugar que le corresponde"

"El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", escribió el delantero polaco.

El jugador se unió al Barça en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, y contribuyó a que regresara a la cima del fútbol español y a que compitiera también por la Liga de Campeones.

Desde que llegó procedente del Bayern Múnich en 2022, el veterano goleador ha disputado 191 partidos, en los que marcó 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones, "siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça", recordó el club en su mensaje de agradecimiento.

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Más allá de sus goles, el club destacó "su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego".

"Su profesionalidad, exigencia y compromiso le han convertido en un ejemplo para los futbolistas más jóvenes del vestuario", añadió la entidad.

Lewandowski, que no ha desvelado su próximo destino, jugará por última vez en el estadio Camp Nou de Barcelona este domingo contra el Real Betis, en la 37ª y penúltima jornada de LaLiga.

Preguntado por la marcha del delantero en la conferencia de prensa previa a este partido contra el Betis, el entrenador azulgrana Hansi Flick admitió que "no será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada".

Obligado a "renovar el ataque"

"Es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos, pero así es la vida", añadió el técnico alemán, quien recordó que ya tuvo a Lewandowski en su etapa como entrenador en el Bayern Múnich y que los nueve títulos que ha ganado como entrenador "han sido todos con él".

Flick admitió también que con la marcha de Lewandowski y las dudas sobre la continuidad del inglés Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, el Barcelona está obligado "a renovar el ataque", al contar por ahora con un solo delantero, el internacional Ferran Torres.

"¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado", se limitó a decir el técnico.

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Lewandowski perdió protagonismo esta temporada ante la competencia de Ferran Torres y por ahora anotó 18 goles en 44 partidos disputados.

Como azulgrana, al polaco le quedará la espinita de no haber podido ganar la Liga de Campeones, luego de haber caído en semifinales el año pasado ante el Inter y en cuartos esta temporada frente al Atlético de Madrid.

Según medios españoles, Lewandowski podría seguir su carrera en la liga saudita o en el pujante campeonato estadounidense, como va a hacer otra de las estrellas de LaLiga, el francés Antoine Griezmann, quien anunció recientemente su fichaje por Orlando.

FUENTE: AFP

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