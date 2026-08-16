domingo 16  de  agosto 2026
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo señala que "probablemente" esté en el último año de su carrera

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr y quien acumula más de dos décadas de trayectoria profesional, aseguró que "quiero dejar un legado espectacular"

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Marcos Ríos

MADRID.- El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, siente que está "probablemente" en su último año como futbolista profesional, según dijo en una entrevista con la revista Vogue publicada el domingo.

CR7, que lleva más de dos décadas en activo y siendo uno de los grandes nombres del fútbol, con 950 goles en su carrera de clubes y con su selección, admitió que la retirada llegará "pronto", en "uno o dos años".

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"Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", dijo a Vogue, señalando que tiene "todo planificado" para su vida futura.

"Tengo muchas cosas que me mantienen ocupado, así que decir una sería difícil", afirmó sobre en qué piensa ocupar el tiempo libre cuando se retire, citando los viajes y el pádel entre sus actividades favoritas.

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"El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenar el tiempo de varias maneras, no solo de una", afirmó el exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En el inicio de esta semana, Cristiano Ronaldo se casó en una ceremonia íntima en Cascais (cerca de Lisboa) con su pareja, la influencer y modelo española Georgina Rodríguez.

"Quiero seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Al final y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio", afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Con Portugal, con quien conquistó la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, estuvo recientemente en el Mundial 2026, llegando hasta octavos de final.

Después de esa experiencia se dispone a reincorporarse al Al Nassr saudita, club en el que juega desde principios de 2023, para la nueva temporada de la Saudi Pro League.

Villarreal remonta y salva un empate

Con dos goles en poco más de un minuto, el Villarreal logró igualar este domingo 2-2 en su visita al recién ascendido Racing de Santander, en la primera jornada de LaLiga de España.

Los locales, de regreso a primera división tras catorce años, se adelantaron ante su público en el estadio El Sardinero con un penal convertido por Andrés Martín (21').

Con un potente disparo desde fuera del área, Sergio Martínez (34') levantó al público para adelantar al club cántabro 2-0.

Pero el "Submarino Amarillo", liderado esta campaña por el entrenador Iñigo Pérez, respondió antes del descanso con un disparo cruzado de Pape Gueye (45') y un golazo de Nicolás Pépé (45+1').

En la segunda mitad, los dos equipos tuvieron ocasiones para haberse llevado la victoria, pero ninguno logró sumar los tres puntos.

Este domingo el Espanyol recibía al Levante en el otro encuentro de LaLiga del día.

El Atlético de Madrid entrará en liza el miércoles en su cancha contra el Málaga, mientras que Real Madrid y FC Barcelona jugarán el próximo fin de semana, con visitas a Espanyol y Elche, respectivamente.

FUENTE: AFP

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