Fanáticos de Cristiano Ronaldo y Georgina asisten a boda en Funchal por error

MIAMI.- Con la llegada del mes de agosto, los fanáticos de Cristiano Ronaldo y seguidores de Georgina Rodríguez han estado atentos a las informaciones que corren respecto a la boda del futbolista y la modelo. Sin embargo, aunque mucho se ha dicho, poco es lo que realmente se conoce sobre la unión.

No obstante, en días pasados una información difundida por el tabloide británico The Sun alertó a los fans de la pareja, locales y turistas que la celebración se llevaría el sábado 8 de agosto en la Catedral de Funchal, Madeira, Portugal, a las 3:00 p.m. hora local.

VIRAL Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Sin confirmación alguna, por parte de la pareja o fuentes cercanas, miles de fanáticos se congregaron a los alrededores de la iglesia para celebrar junto a la feliz pareja. Lo que probablemente no imaginaron es que llegaría a la boda de otras personas y no a la de CR7 y Georgina.

En imágenes difundidas por la usuaria de redes sociales Verlen Kabel se puede apreciar cómo la catedral se encontraba rodeada de personas a la espera de El Bicho o la novia.

Fake news

De repente, un Rolls Royce llega a las inmediaciones de la iglesia y trata de avanzar entre la multitud. Las personas gritaban ansiosos esperando que Rodríguez bajara del automóvil. Y aunque sí bajó una novia, no se trataba de Georgina.

Los asistentes aplaudieron para brindar el mismo apoyo a la joven que se disponía a entrar confundida para contraer matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)

Los videos del momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde hasta el propio Cristiano ha reaccionado con emojis de risa.

Desde que se hizo público el compromiso, hace ya un año, Georgina ha manifestado la intención de ambos de tener una celebración íntima.

Igualmente, se sabe que en las próximas semanas Cristiano vuelve a sus compromisos profesionales con el Al Nassr.