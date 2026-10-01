Lili Estefan y Raúl de Molina protagonizan desencuentro en vivo

Lili Estefan y Raúl De Molina asisten al TelevisaUnivision Upfront 2023 en el Muelle 36 el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Durante una transmisión del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina protagonizaron un desencuentro en vivo. El incómodo momento surgió cuando los presentadores debatían sobre los concursos de belleza , un tópico en el que en el pasado han dejado ver que tienen posturas opuestas.

Durante el programa, Estefan aseveró que las jóvenes que han participado en certámenes para usarlo como un trampolín para abrirse camino en el mundo del espectáculo, no se sienten valoradas y respetadas.

"Nuestra cadena Univision y Telemundo, Rauli, ambas están llenas de (reinas). Ellas se sienten un poquito, no sé, como que no se les da el crédito que se merecen esas mujeres. Se lo merecen, es una plataforma Rauli que las ayudó a estar ahí. Nuestra Belleza Latina, que a través de tantos años ayudó a esas mujeres a estar donde están en el día de hoy, y aprenden una barbaridad", comentó Estefan.

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Ante esto, de Molina aseveró que si bien los concursos y realities de belleza ayudan a impulsar la carrera de muchas mujeres, considera que en la actualidad estos productos no tienen el mismo impacto en la sociedad.

“No estoy diciendo que no, está bien, perfecto, al que le gusta eso que lo haga, pero creo que en la época –y yo tengo derecho también a opinar– estamos en el 2026, muchas mujeres están en contra de estos eventos”.

“Yo sé que en el mercado latino esto todavía es una de las cosas más importantes que hay. A mucha gente no le va a gustar lo que yo digo, pero muchas mujeres con quien yo hablo me dicen: ‘No, eso para mí es una falta de respeto con las mujeres’. Y te lo dicen y tú tienes que estar segura que esto lo has oído en diferentes lugares que lo dicen”, agregó.

Ante esto, Estefan señaló: “Nadie me lo ha dicho, pero si tú lo dices…”.

Tensión en el programa

Aunque la conversación pudo haber concluido en ese momento, escaló. Raúl de Molina manifestó en vivo que desde producción se le indicó que guardara silencio tras las palabras de Estefan.

“A Lili no le están gritando, pero a Raúl de Molina me están gritando que yo no hable. ¿Y por qué no le gritas a Lili y le dices? Esto es un estándar de dos lados: a Raúl le gritas, pero Lili si puede seguir hablando. De verdad que me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa, porque a mí me están gritando aquí que me calle y a Lili no le dicen que se calle. Esto es como dicen los americanos un doble estándar”, expresó.

Sin embargo, Estefan señaló que a ella también la estaban interrumpiendo. “Raúl, ¿quién ha dicho que no me están gritando? Claro que me están gritando”.

Pese a la intervención, de Molina prosiguió su queja. "Nada más están diciendo Raúl de Molina”.

El conductor prefirió cambiar la conversación no si antes manifestar su descontento con la actitud de producción. “No importa que me traten así, el show fue hecho para mí hace muchos años atrás y ahora me están diciendo: ‘No, tú no puedes opinar, tú no puedes decir esto del show’”.