"Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", señala Trump sobre su política migratoria

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre de 2026 en Nueva York.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves su política migratoria. Aseguró que, en materia de deportaciones, "tenemos que hacer lo que tenemos que hacer".

Asimismo, al ser preguntado por su política, el mandatario republicano sostuvo: "Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos". Justificó que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

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Trump indicó que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja del 25 %. Esto pese a que una encuesta publicada en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision situó en el 33 % la aprobación de su gestión entre los votantes latinos de Texas.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1.000 votantes latinos probables de Texas, mostró que 18 % de los hispanos que votaron por Trump, en las elecciones de 2024, ahora desaprueba su gestión.

Hace unos días, Trump negó que exista un cambio en la política de arrestos y expulsión de su administración contra migrantes sin estatus legal, luego de que circulara información en ese sentido, según un reporte de Fox News.

"No hay ningún cambio en la política de control de la inmigración", escribió el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, en X, tras conversar con el mandatario estadounidense y nueve fuentes de ICE.

Trump reafirmó a Fox News que ICE puede seguir deteniendo y deportando a cualquier persona que se encuentre en el país de forma ilegal. Según Melugin, el presidente le confirmó que los agentes continuarán realizando arrestos de personas sin antecedentes criminales, incluidas las detenciones “colaterales”.

Arrestos y deportaciones

La política migratoria de Trump disparó los arrestos de inmigrantes. El Servicio de Inmigración detuvo a casi 51.000 personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a 1.200 diarias.

Menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60 % en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este jueves que examinará si la Administración Trump puede negar a los inmigrantes que enfrentan deportación la posibilidad de libertad bajo fianza.

El caso que originó la intervención de la Corte es el del brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, quien entró ilegalmente en Estados Unidos entre 2004 y 2005, mediante la frontera mexicana, de acuerdo con documentos judiciales. Una década después, solicitó asilo.

Mientras esperaba la resolución de su caso se le concedió el permiso oficial de trabajo. Se casó y tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. Hace un año, la policía migratoria (ICE) cuando iba al trabajo en Massachusetts.

Hasta ahora, la política era conceder la libertad bajo fianza, puesto que el indocumentado no es considerado peligroso ni en riesgo de fuga.

Sin embargo, el gobierno sostiene que debe aplicar una ley de inmigración de 1996 que exige la detención obligatoria de las personas que ingresaron al país de manera ilegal, sin importar hace cuánto tiempo llegaron a EEUU.

FUENTE: Con información de EFE/AFP