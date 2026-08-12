miércoles 12  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman que se casaron

Según la revista ¡HOLA!, la pareja se casó el martes 11 de agosto, a un año exacto de la propuesta de matrimonio en una ceremonia íntima en Portugal

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) saluda al público en compañía de su hijo Cristiano Jr. (izquierda) y su esposa Georgina Rodríguez.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) saluda al público en compañía de su hijo Cristiano Jr. (izquierda) y su esposa Georgina Rodríguez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras 10 años de relación y uno comprometidos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han finalmente contraído matrimonio. Fue el propio Bicho quien confirmó la noticia al compartir una imagen de las manos de ambos luciendo sendas alianzas de oro.

"C&G", es la breve descripción con la que el delantero portugués acompaña la imagen, en la cual también se logra apreciar el despampanante anillo de compromiso de la modelo hispano argentina.

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La esperada noticia llega después de semanas de especulación sobre dónde y cómo se celebraría el gran día de la pareja. Incluso, el fin de semana la catedral de Funchal, Portugal, estuvo rodeada de fanáticos del futbolista, luego de que se rumorara que Ronaldo y Rodríguez se casarían el sábado 8 de agosto en dicho templo.

Lo cierto es que boda hubo, pero no la que todos estaban esperando. En videos compartidos en redes sociales se pudo ver cómo una novia llegaba entre la multitud desconcertada por lo que estaba ocurriendo.

Matrimonio

Poco o nada es lo que se sabe sobre la planificación que Cristiano y Georgina tenían para su boda soñada.

Según la revista ¡HOLA!, la pareja se casó el 11 de agosto, a un año exacto de la propuesta de matrimonio en una ceremonia íntima en la natal Portugal de Cristiano.

"Georgina y Ronaldo se habrían convertido en marido y mujer este martes, 11 de agosto, según ha indicado el equipo de representación del futbolista. Desde su equipo, han querido adelantar más detalles de los que la empresaria y el futbolista han desvelado —en una nube, sin lugar a dudas, desde que pasaron por el altar—, explicando que se ha tratado de una sencilla ceremonia civil", reza la información del magazine.

Asimismo, la revista también sostiene que el "Sí, quiero" se lo dieron en Cascais, un pueblo de la costa portuguesa, a una hora de Lisboa. "Fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos", señaló el equipo de Cristiano.

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