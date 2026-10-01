Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

MIAMI.- La recuperación de la industria petrolera venezolana y la llegada de nuevas inversiones para ese país es el foco identificado por el presidente Donald Trump como una prioridad, al referirse a la inminencia de la celebración de elecciones en la nación sudamericana.

En ese contexto Trump, considera que todavía es "demasiado pronto" para celebrar elecciones en Venezuela y ha puesto el foco de su estrategia en la recuperación económica del país caribeño, especialmente en la reactivación de la estratégica industria en el país con las mayores reservas de ese recurso en el planeta.

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"Ahora mismo es un tema muy delicado", afirmó Trump en una entrevista publicada este jueves por la revista Time, al ser consultado sobre la posibilidad de convocar elecciones en Venezuela, un proceso que la oposición democrática y buena parte de la población reclama como parte de una transición, luego de que el 3 de enero pasado EEUU extrajera y arrestara a Nicolás Maduro quien estuvo de manera ilegítima a la cabeza del país tras apropiarse de los comicios presidenciales ganados por mayoría por Edmundo González Urrutia.

Trump en la entrevista destacó los avances en materia petrolera y la llegada de grandes compañías internacionales al país como parte de la nueva etapa que atraviesa Venezuela tras la captura del dictador depuesto por fuerzas estadounidenses.

El mandatario estadounidense se refirió a la relación que mantiene con la encargada interina Delcy Rodríguez, quien formaba parte de la cúpula chavista antes de la captura de Maduro y defendió la decisión de la Casa Blanca de mantener en funciones a quienes estaban al frente del país antes de la captura del dictador depuesto.

El presidente explicó que optó por esta estrategia para evitar un vacío de poder, en contraste con lo ocurrido en Irak tras la intervención militar estadounidense durante la administración del expresidente George W. Bush.

"Yo hice lo contrario. No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos", afirmó.

Trump señaló que conversará con Rodríguez sobre la celebración de elecciones, aunque insistió en que considera prematuro avanzar en este momento.

"Creo que es demasiado pronto. Está demasiado verde", sostuvo.

"Industria petrolera"

"Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo", explicó Trump.

En su opinión, la participación de las grandes compañías petroleras permitirá incrementar la producción y generar mayores ingresos tanto para Venezuela como para EEUU.

"Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales", agregó.

Estabilidad económica antes de los comicios

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, refleja una estrategia que coloca la recuperación del sector energético y la generación de ingresos en Venezuela como elementos centrales de la nueva etapa posterior a la salida de Maduro.

La administración estadounidense busca impulsar la participación de empresas petroleras y aprovechar el potencial energético venezolano, mientras mantiene abierta la posibilidad de avanzar posteriormente hacia un proceso electoral.

Trump afirmó que abordará con Rodríguez las condiciones para unas futuras elecciones, aunque no ofreció una fecha para su celebración.

El debate se centra ahora en cómo la recuperación de la producción petrolera, la llegada de inversión extranjera y la estabilización de las finanzas venezolanas pueden contribuir a generar las condiciones para una futura transición política y electoral.

FUENTE: Con información de Europa Press/Redacción DLA