Cristiano Ronaldo vs Messi en el Mundial 2026: el duelo que nunca llegó… por fin es posible

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cruzan caminos durante el encuentro amistoso en el que ambos participaron en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían enfrentarse por primera vez en la historia de los Mundiales en 2026. El sorteo celebrado este viernes dejó un camino abierto para un cruce histórico entre Portugal y Argentina en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

La posibilidad es real y concreta: si ambas selecciones terminan primeras en la fase de grupos y superan los octavos de final, el encuentro se jugaría el 11 de julio en Kansas City, correspondiente a los cuartos de final del torneo.

El primer duelo mundialista entre Messi y Cristiano

Aunque han compartido más de dos décadas de rivalidad, Messi y Cristiano nunca chocaron en una Copa del Mundo. Catar 2022 estuvo cerca, pero mientras Messi llegó a la final, Portugal quedó eliminado en cuartos frente a Marruecos.

Ahora, con Messi de 38 y Cristiano con 40 años, el Mundial 2026 en Norteamérica apunta a ser la última oportunidad.

Los grupos de Argentina y Portugal

Portugal integrará el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Argentina estará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

El camino teórico es claro: si ambos cumplen con los pronósticos, el cruce se vuelve casi inevitable.

Caminos alternativos hacia el choque

El sistema ampliado del Mundial 2026 habilita hasta tres escenarios adicionales para que Portugal y Argentina se crucen antes de cuartos:

16avos de final si Argentina clasifica como tercera.

Octavos de final si ambas quedan segundas.

La final, si Argentina lidera su grupo y Portugal queda segundo (o viceversa).

La fecha “ideal” marcada por el sorteo es 11 de julio, en Kansas City.

Por qué nunca se enfrentaron en un Mundial

En las últimas cinco ediciones, el calendario mundialista siempre bloqueó el cruce en distintas fases:

Alemania 2006: solo posible en la final

Sudáfrica 2010: posible en semifinales

Brasil 2014: Portugal cayó en fase de grupos

Rusia 2018: posible en cuartos

Caar 2022: solo en la final

La historia siempre los mantuvo separados.

Última oportunidad para un capítulo pendiente

El Mundial 2026 ofrece una ventana final —quizá irrepetible— para ver cara a cara a dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos en el escenario más grande del planeta.

¿Se viene el partido más esperado del siglo?