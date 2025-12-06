Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente Donald J. Trump, ha tratado de que renuncie el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell, por grandes diferencias con las políticas económicas de la actual administración. No lo ha logrado hasta ahora, cuando faltan menos de seis meses para que expire el mandato del banquero.

Trump nombró a Powell por recomendación de asesores de la Casa Blanca en su primer período presidencial, y por haber trabajado durante el gobierno de George H. W. Bush como subsecretario del Tesoro, pero luego el trabajo deficiente del recomendado obligó a Trump a emplazarlo en público durante la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19 en 2020.

De no ser por la presión del presidente Trump sobre Powell para que tomara medidas urgentes, los efectos de la pandemia en la economía estadounidense hubieran sido desastrosos. A partir de ahí, comenzó una relación disfuncional entre ambos.

Congresistas republicanos, asesores económicos y el propio Trump han pedido la dimisión de Powell; incluso, en dos ocasiones los rumores de una inminente renuncia retumbaron por pasillos en Washington, pero Powell sigue en su puesto.

Trump ha pedido en múltiples ocasiones al presidente del Banco Central que rebaje las tasas de interés, cuyo proceso congeló en noviembre de 2024 tras la victoria aplastante de los republicanos y el actual inquilino de la Casa Blanca.

La deconexión de la realidad

Ante los ojos de millones de consumidores estadounidenses y un año antes de las elecciones presidenciales de 2024, la inflación -sin una caída real y perceptible de precios con excepción del combustible- comenzó a "descender" mes tras mes como por arte de magia, y el presidente de la Reserva Federal a bajar las tasas de interés en tres ocasiones antes de ese noviembre. Hasta que se hizo realidad el triunfo electoral de Trump y con él la “parálisis” de Powell.

La última disminución de la tasa referencial del Banco Central había sido en septiembre y no fue hasta ese mismo mes pero en 2025 que Powell propuso, ya sin opción posible, una insignificante reducción de 0,25%.

Los datos llegaron a una desconexión casi total de la realidad bajo el gobierno de Biden, mientras los estadounidenses soportaban los mismos precios que cuando se disparó la crisis inflacionaria en marzo de 2021.

En la misma cuerda, Powell y el Comité Regulatorio de la Fed comenzaron a bajar las tasas de interés desde 5,25%-5,50% hasta 4,50%-4,75%. Estas acciones combinadas fueron percibidas por muchos analistas independientes y conservadores como un beneficio para la reelección de Biden y los demócratas.

Sin embargo, la oposición férrea de Powell frente a la visión transformadora de Trump en la economía estadounidense y el comercio mundial no ha podido frenar o romper el empuje de la Casa Blanca como esperaban los demócratas, cuya mayoría aboga por el radicalismo de izquierda desde la era de Barack Obama, con una marcada agudización en los últimos 9 años.

En estos momentos, la tasa federal de referencia se encuentra entre el 3.75% y el 4.00%, mientras las tasas hipotecarias rondan el 6.4% para un préstamo fijo a 30 años.

Los inversionistas, medios especializados y Wall Street esperan que en diciembre, Powell presente otra propuesta de reducción de 0,25% para quedar al término de 2025 entre los 3,50% y 3,75%; es decir, por debajo del 4%, pero muy lejos del anhelo del presidente Trump y sus asesores económicos que pretendían un 2% para cumplimentar el ambicioso plan de la Casa Blanca combinado con aranceles, gigantescas inversiones, valor del dólar y el oro, caída del precio del petróleo, reindustrialización del país y legislaciones y órdenes ejecutivas para impulsar como nunca antes y de forma acelerada el desarrollo económico, tecnológico y militar de EEUU; lo que Trump ha llamado “La Era Dorada”.

La frustración de los demócratas

Tras el triunfo de Trump y los republicanos en noviembre de 2024, la dirección de Powell giró en sentido contrario y mantuvo las tasas intactas hasta septiembre de 2025, a pesar de que en el segundo trimestre el Producto Interno Bruto se elevó al 3,8%.

El llamado “Black Friday” o “Viernes Negro”, donde se disparan las ventas minoristas mediante importantes rebajas, representa un catalizador de la situación económica del país.

El 28 de noviembre de 2025 quedó registrado como el día de las mayores ventas en internet desde que los consumidores comenzaron a realizar sus compras por esta vía. En esa fecha se rompieron todos los récords de ventas online, mientras que las ventas en tiendas físicas fueron una de las más altas en las últimas décadas.

Más de 87 millones de estadounidenses hicieron sus pedidos en línea ese día con un gasto superior a los 11.800 millones de dólares, un aumento del 9,2% respecto al 2024.

Las ventas totales entre internet y tiendas físicas subieron un 4,1%, excluyendo la venta de vehículos. Electrónicos, juguetes y ropa arrasaron con los descuentos de hasta el 30%.

Augurio de ventas por Navidad

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas proyecta que las ventas totales por Navidad superarán por primera vez en la historia económica del país el billón (trillion) de dólares, un crecimiento entre el 3,7% y el 4,2%

Lo anterior demuestra que la campaña anti-Trump de los medios de prensa de extrema izquierda está desconectada de la realidad y de los éxitos del actual gobierno, junto a la confianza de inversionistas y consumidores, en sentido opuesto a la narrativa demagógica de esos medios y los demócratas.

Trump ha logrado, mediante su gestión personal, firmar acuerdos de inversión extranjera y de compañías estadounidenses por un monto superior a los 5 billones de dólares, que podrían llegar hasta los 10 billones al terminar sus cuatro años de mandato presidencial.

Con la renuncia de Powell, la situación hubiera sido aún mejor para la economía de la nación en su primer año bajo el efecto de las acciones de la actual administración y beneficios que en su mayoría comenzarán a verse de forma directa a mediados o finales de 2026. No obstante, ya muchos productos exhiben descensos y en especial el combustible con un 22% en general desde que Trump se sentó en la Oficina Oval. Pero aún el costo de vida sigue extremadamente alto para la clase trabajadora, la herencia que recibió Trump tras desastrosos cuatro años y que ahora muchos quieren que se solucione casi todo en el primero.

El precio del petróleo estadounidense continúa por debajo de los 60 dólares el barril, un descenso superior al 10%. En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024 (los últimos meses del gobierno de Joe Biden), el valor osciló entre los 70 y 77 dólares el barril.

Powell, la piedra en el zapato

La insistencia de asesores de la Casa Blanca y del propio Trump para que la Fed bajara las tasas de interés ante un mercado laboral estancado desde mediados de 2023 pasó inadvertida para Powell, a quien le han pedido de forma encarecida que renunciara. Nunca lo hizo y dijo que se mantendría en su cargo hasta cumplimentar su término en mayo de 2026 al frente del Banco Central.

Powell se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la plataforma económica de la administración Trump: “America First”. Tasas bajas de interés estimulan el crecimiento, el consumo y las inversiones; y eso aparentemente es lo que no ha querido facilitar Powell desde que Trump retomó la Presidencia.

Por su parte, el mandatario estadounidense afirmó que ya tiene decidido quién será el próximo presidente de la Reserva Federal cuando en mayo de 2026 expire el mandato del actual banquero central estadounidense, a quien el líder republicano ha criticado en múltiples ocasiones desde su primer mandato.

Powell, alineado indirectamente a la agenda radical de Joe Biden, permitió durante más de un año que la inflación llegara a récord de las últimas cinco décadas.

"Ya sé a quién voy a elegir", dijo Trump a bordo del Air Force One.

"Lo anunciaremos en su momento", se ha limitado a comentar Trump al ser cuestionado por las opciones de un candidato muy mentado.

De 11 candidatos, la elección es entre cinco.

"Comunicaremos esto a principios del próximo año", aseguró este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la Casa Blanca.

De 11 candidatos que se presentaron para ocupar la presidencia de la Reserva Federal, quedan cinco en la lista

El mandatario estadounidense ha evitado confirmar si el elegido sería Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Su nombre ha sido señalado por los medios estadounidenses como el favorito para el relevo.

A Hassett se le considera alineado con la imperiosa necesidad de que la Fed debe ser más proactiva a la hora de regular, pero también de estimular el crecimiento económico y abaratar los costos de financiación del Gobierno.

A mediados de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro y encargado del proceso de selección del nuevo líder de la Fed, adelantó que el nombre elegido probablemente se haría público antes de Navidad, aunque recordó que dicho anuncio era una prerrogativa del Presidente.

Para entonces, la lista de candidatos al Banco Central de EEUU se había reducido a cinco tras una primera ronda de entrevistas desde los 11 iniciales.

Bessent impresionado

Los cinco finalistas son los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder.

El responsable del Tesoro de EEUU y mano derecha en aspectos económicos de Trump, cerró la segunda ronda del proceso con la última entrevista a uno de los cinco candidatos que se mantienen en la lista de selección, frente a los 11 que comenzaron.

"Tenemos cinco candidatos muy fuertes. Estoy impresionado con todos ellos", subrayó Bessent, quien destacó la complejidad de la operación de la Fed, que no solo fija el precio del dinero, sino que debe manejar la interacción entre política monetaria, el balance general y la política regulatoria.

En las entrevistas hemos hecho mucho hincapié en la interacción de ese cálculo para determinar la mejor manera de avanzar para la economía estadounidense y cuál es el punto de vista de cada persona en términos de proteger al pueblo estadounidense, proteger la economía y avanzar con el mandato dual", explicó.

Powell no sólo ha sido cuestionado por su ineficiente gestión al frente del Banco Central estadounidense, sino por mentir al Congreso en cuanto a los detalles y de la cantidad de fondos empleados en la restauración del edificio central de la Reserva Federal en Washington.

La congresista republicana por Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Anna Paulina Luna, remitió al presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, al Departamento de Justicia (DOJ) para que se le presenten cargos penales por mentir bajo juramento al Congreso.

La acusación de congresista

Luna, veterana de la Fuerza Aérea de EEUU y representante del distrito 13, acusa a Powell de dos casos concretos en los que mintió al Congreso: la costosa y lujosa renovación del edificio federal en Washington que alberga a la institución y la tergiversación de informes de mantenimiento de la sólida edificación.

"El 25 de junio de 2025, el presidente Powell prestó juramento ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EEUU sobre la renovación del edificio Eccles de la Reserva Federal. En sus declaraciones, hizo varias afirmaciones falsas", afirma la carta de Luna enviada al Departamento de Justicia que dirige la fiscal general Pam Bondi.

Concretamente, le acusó de mentir sobre los lujosos servicios del edificio Eccles de la Reserva Federal y de tergiversar su estado de conservación.

"Por separado, en una carta al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Russell Vought, el presidente Powell calificó de menores los cambios que elevaron el costo del proyecto de 1.900 a 2.500 millones de dólares. Sin embargo, los documentos examinados por los investigadores del Congreso indican que el alcance y los sobrecostos de este proyecto no fueron menores ni en naturaleza ni esencia", escribió Luna.

"Se contradice en su informe de presentación final de la Reserva Federal a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC) y con las afirmaciones realizadas en la carta original del director Vought al presidente Powell", escribió la representante federal republicana.

"Según esos registros, el plan revisado incluye un comedor privado VIP, acabados de mármol de primera calidad, ascensores modernos, elementos acuáticos y un jardín en la azotea, características que Powell negó públicamente que existieran. Aunque Powell presentó los cambios como simplificaciones, los planos reales del proyecto sugieren lo contrario".

Powell negó todas las acusaciones de perjurio y ha dirigido una investigación formal de vigilancia sobre los costos del proyecto de renovación del Edificio Eccles, un tema sobre el cual nunca más se ha hablado a nivel público.

Mayo está a la vuelta de la esquina y el legado de Powell no será para brindar y a pesar de su enfrentamiento directo a Trump, tampoco pudo satisfacer las expectativas de los demócratas. Powell pasará a la historia como un personaje gris y responsable -en buena parte- de la peor crisis inflacionaria en cinco décadas.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP, Reuters, The Washington Examiner, New York Post, Bloomberg news e informes de la Casa Blanca.