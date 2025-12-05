viernes 5  de  diciembre 2025
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

De acuerdo con el Daily Mail, la intervención, que duró tres horas, se realizó en Filipinas, donde el director de iluminación jubilado se mudó con su hijo

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, se sometió a una cirugía para amputarle la pierna izquierda después de que un coágulo de sangre en el muslo le cortara la circulación, según informó su hijo. Ahora se encuentra en cuidados intensivos.

A Thomas le amputaron la pierna por debajo de la rodilla el miércoles 3 de diciembre. De acuerdo con el Daily Mail, la intervención, que duró tres horas, se realizó en Filipinas, donde el director de iluminación jubilado se mudó con su hijo, Thomas Markle Jr., a principios de este año.

"Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local, donde le hicieron unas tomografías y una ecografía, y dijeron que había que amputarle la pierna", explicó.

Añadió que los médicos le aseguraron que no había otra opción de tratamiento, y que amputarle la pierna era una cuestión de vida o muerte. Aparentemente, les preocupaba que se produjera una infección: sepsis o gangrena.

Thomas ha enfrentado problemas de salud persistentes en los últimos años y, según se informa, sufrió un derrame cerebral en 2022.

Relación con Meghan

Meghan ha estado distanciada de su padre desde su boda real con el príncipe Harry en 2018, después de que este admitiera haber montado fotos de paparazzi con un tabloide británico y, según Meghan, haberle mentido sobre hablar con la prensa.

Más tarde, expresó su arrepentimiento por el incidente, diciendo en 2021. "Ojalá no lo hubiera hecho todo".

Thomas finalmente decidió no asistir a la boda, y el entonces príncipe Carlos acompañó a Meghan al altar en la capilla de San Jorge.

La noticia de la salud de Thomas llega con el estreno de la última entrega de la serie de estilo de vida de Meghan en Netflix, With Love, Meghan: Holiday Celebration, el 3 de diciembre.

