USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

MIAMI — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ( USCIS , por sus siglas en inglés) anunció que el periodo máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para ciertas categorías de extranjeros será de 18 meses con el propósito de asegurar una verificación y evaluación adecuada de los extranjeros.

Los permisos de trabajo emitidos a inmigrantes que han solicitado asilo o son beneficiarios de programas humanitarios ahora serán válidos por 18 meses en lugar de cinco años, según la nueva política anunciada el jueves por la administración Trump.

A través de un comunicado, la agencia federal explicó que la reducción de la validez de los permisos de trabajo para ciertas categorías resultará en una verificación más frecuente a los extranjeros que soliciten autorización para trabajar en los Estados Unidos. "Verificar a un extranjero con mayor frecuencia permitirá a USCIS detectar el fraude y extranjeros con posibles intenciones perjudiciales, de manera que puedan ser procesados para su expulsión de los Estados Unidos", precisó la agencia.

Un tema de seguridad nacional

"Al obligar a los inmigrantes a renovar sus permisos de trabajo con más frecuencia, el gobierno tendrá más oportunidades de reverificarlos", dijo Joe Edlow, director de USCIS, la agencia encargada de la inmigración legal.

“Reducir el período máximo de validez para la autorización de empleo garantizará que aquellos que buscan trabajar en Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales", dijo Edlow.

La medida ocurre tras el ataque de un solicitante de asilo afgano, Rahmanullah Lakanwal, que disparó contra dos efectivos de la Guardia Nacional en Washington, un día antes de Acción de Gracias.

El extranjero enfrenta cargos de asesinato tras la muerte de una de las dos víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años. La otra, Andrew Wolfe, de 24 años, gravemente herido, está en proceso de recuperación, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Lakanwal, a quien EEUU le habría aprobado el asilo en abril de este año, gritó "Allah akbar" ("Dios es grande" en árabe) cuando abrió fuego, según uno de los militares presentes, citado en documentos judiciales publicados.

"Después del ataque a miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, está aún más claro que USCIS debe llevar a cabo exámenes frecuentes de los extranjeros”, subrayó Edlow.

¿A quiénes incluye la medida?

Extranjeros admitidos como refugiados;

Extranjeros a los que se les concedió asilo;

Extranjeros a los que se les otorgó la suspensión de la deportación o remoción;

Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción;

Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA; y

Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

Este cambio afecta a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo que estén pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025, y que se basen en cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente.

La agencia dijo que la medida tiene como objetivo mejorar la investigación, detectar el fraude e identificar amenazas potenciales con mayor frecuencia.

Al mismo tiempo, informó que, basándose en la One Big Beautiful Bill del presidente Trump, USCIS detalla que el período de validez de los documentos de autorización de empleo iniciales y de renovación “será de un año o hasta la fecha de finalización del período de libertad condicional autorizado o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto”, para las siguientes categorías:

Extranjeros que recibieron permiso de permanencia temporal como refugiados.

Extranjeros a los que se les otorgó TPS.

Extranjeros a los que se les otorgó el permiso de permanencia temporal (“parole”).

Extranjeros con una solicitud de TPS pendiente.

Cónyuge extranjero de empresario con permiso de permanencia temporal.

El director de USCIS, dijo al diario The Wall Street Journal que “todos los extranjeros deben recordar que trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.

