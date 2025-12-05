Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

MIAMI — El restablecimiento de 18 meses como tiempo de vigencia para el permiso de trabajo de inmigrantes no aplica retroactivamente para quienes en estos momentos ya poseen ese documento con vigencia de cinco años.

Así lo esclareció en entrevista con Diario Las Américas la abogada de Inmigración Liudmila Marcelo, en medio del desconcierto y algunos rumores que se comparten en redes sociales.

MEDIDAS USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Marcelo despeja dudas sobre si la medida afecta a quienes ya poseen un permiso vigente por cinco años. “No aplica retroactivamente”, precisó.

La experta señala que la validez de 18 meses corresponde únicamente a “los que están pendientes aún y para las solicitudes de permisos que se han sometido a partir de hoy”. Es decir, quienes ya tienen en mano un EAD válido mantienen la fecha de expiración que aparece en su documento, “a menos que salga una contraorden o una nota aclaratoria” anunciando lo contrario.

¿Por qué se restablece la medida?

La decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) de restablecer a 18 meses la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de protección humanitaria se hace bajo el argumento de reforzar la verificación de antecedentes y detectar fraude. El período de duración de cinco años de vigencia para el permiso de trabajo fue una medida adoptada durante el gobierno del presidente Biden, bajo cuya administración el flujo de inmigrantes que de forma irregular entró al país oscila en el orden de los 10 millones, según estadísticas reportadas.

Algunos especialistas en inmigración consideran que la medida anunciada por USCIS podría acentuar los retrasos en la emisión de permisos de trabajo y profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen de estos documentos para trabajar.

En opinión de la abogada Marcelo, el cambio tendría un impacto inmediato en la carga administrativa del sistema y en la estabilidad de miles de personas. Indica que, si los tiempos actuales de procesamiento tomaban “6-7 meses y un poco más en algunos casos aislados”, obligar a renovar con mayor frecuencia, agravaría la congestión.

"Ahora, con 18 meses, se redobla el trabajo porque un permiso de trabajo que pasaban cinco años antes de tener que pedir una renovación, ahora va a ser al año y medio y se sumaría entonces a los que estén pendientes. Por lo tanto, va a seguirse demorando y el trabajo va a ser más intenso también para los oficiales de USCIS", agregó.

Esto, advierte, puede dejar a muchos inmigrantes “meses sin recibir su permiso de trabajo”, con las consecuencias que ello implica.

Impacto directo en licencias de conducir

Marcelo alerta sobre el efecto práctico de estos vacíos temporales en la vida de un inmigrante. “Esto trae consigo, primero, el peligro de tener un período de tiempo sin un permiso de trabajo, con lo cual recursos humanos del lugar donde trabaje puede detectar que ya el permiso expiró y la persona perder el empleo”, explica.

La abogada recuerda que en muchos estados la licencia de conducir depende de la vigencia del permiso laboral, lo cual, en su opinión, redundaría en trámites frecuentes y complejos.

Impacto en la economía personal

Agrega, además, el impacto en las finanzas personales. “Esto implica cada año y medio tener que desembolsar una cantidad de dinero para la renovación del permiso”.

¿Sobrecarga?

USCIS defiende la medida como un mecanismo para revisar antecedentes con mayor frecuencia y detectar amenazas a la seguridad nacional. En un comunicado oficial, la agencia federal señaló que acortar la validez de los permisos de trabajo para ciertas categorías permitirá realizar verificaciones más frecuentes a los extranjeros que solicitan autorización laboral en el país con el fin de detectar fraudes y también a “extranjeros con posibles intenciones perjudiciales”.

El director de USCIS, Joe Edlow, respaldó la medida al afirmar que, al exigir renovaciones más frecuentes, “el Gobierno tendrá más oportunidades de reverificarlos”. Añadió que “reducir el período máximo de validez para la autorización de empleo garantizará que aquellos que buscan trabajar en EEUU no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.

Marcelo cuestiona la eficacia de ese argumento: “No creo que el argumento de que sea para detectar fraude e identificar amenazas potenciales se sostenga”, opina.

A su juicio, los funcionarios estarán desbordados por “tantas solicitudes a la misma vez” —debido a que se unirían las nuevas con las renovaciones—, y no cree “que puedan hacer un análisis exhaustivo de cada solicitud de permiso de trabajo como lo merece”, si quieren cumplir con los tiempos de procesamiento.

También impacta a empleadores

Según la abogada, la acumulación de renovaciones en ciclos tan cortos abre un escenario de incertidumbre tanto para los inmigrantes como para los centros de trabajo.

En su opinión, los empleadores tampoco quedan al margen: “Antes usted contrataba un trabajador, veía que su permiso de trabajo era por cinco años; ahora realmente este control se tiene que hacer cada 18 meses”, lo que incrementa la burocracia interna.

En este contexto, Marcelo sugiere: “Comenzar el proceso de renovación del permiso de trabajo al menos seis meses antes de que se venza”. Solo así, advierte, puede aumentar la posibilidad de que la autorización llegue a tiempo y evitar que la persona pierda no solo su licencia de conducir, también su autorización legal para trabajar.