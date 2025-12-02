Messi y Müller reeditan su rivalidad en la final de la MLS 2025

Thomas Müller #13 y Ryan Gauld #25 del Vancouver Whitecaps FC celebran tras ganar la final de la conferencia oeste de la Audi 2025 MLS Cup entre el San Diego FC y el Vancouver Whitecaps FC en el Estadio Snapdragon el 29 de noviembre de 2025 en San Diego, California.

La MLS Cup 2025 tendrá un enfrentamiento digno de la élite del fútbol mundial: Lionel Messi y el Inter Miami se medirán ante Thomas Müller y los Vancouver Whitecaps. El cruce revive inevitablemente los recuerdos de los duelos históricos entre Argentina y Alemania en los Mundiales de 2010 y 2014, donde Müller salió vencedor en ambas ocasiones.

Aunque los focos apuntan a Messi y Müller, el alemán fue claro tras la victoria 3-1 de Vancouver sobre San Diego en la final de la Conferencia Oeste.

“No es Messi contra Thomas Müller. Es Miami contra los Whitecaps”, afirmó.

Müller también destacó que la fortaleza de Vancouver radica en el colectivo:

“Quizás ellos dependen más de él que nosotros de mí, porque somos un buen grupo”.

Messi, ante la oportunidad de completar su misión en Inter Miami

Messi llegó a Miami a mediados de 2023 con un objetivo claro: ganar la MLS Cup. Lo que en aquel entonces parecía imposible —el club estaba último en la tabla— hoy está a un partido de convertirse en realidad.

El argentino busca coronar un año excepcional, tras ganar la Bota de Oro de la MLS como máximo goleador y perfilarse para recibir su segundo MVP consecutivo de la liga.

El técnico de Miami, Javier Mascherano, elogió a su equipo luego del contundente 5-1 ante New York City FC en la final del Este:

“Aunque es el mejor de la historia, es injusto creer que va a ganar todos los partidos. Todos han elevado su nivel”.

Müller también busca su título en la MLS

Al igual que Messi, Thomas Müller llegó a la liga con la ambición de sumar un nuevo campeonato a su carrera. El alemán, campeón del mundo, de Champions y del Mundial de Clubes, considera esta final un duelo soñado.

“Disfruto verlo jugar. Miami es un equipo muy fuerte… Deseaba esta final. Es genial para todos”, declaró para Apple TV.

Una semana histórica para el fútbol en Norteamérica

La final de la MLS llega en un contexto futbolístico cargado:

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes en Washington.

La FIFA entregará por primera vez su premio de la paz, con la figura de Donald Trump como posible ganador.

Se espera que la MLS anuncie al MVP de la temporada en estos días.

El fútbol universitario entra en sus rondas decisivas, tanto en la rama masculina como femenina.

Un partido que promete y que puede marcar época

Aunque ni Messi ni Müller necesitan este título para validar sus carreras —ambos ya campeones del mundo, de Champions y múltiples veces reconocidos a nivel internacional—, la MLS Cup 2025 representa una oportunidad especial para ambos.

Este sábado en Fort Lauderdale, la historia se escribirá nuevamente. Messi busca completar su misión. Müller quiere conquistar otro título en una nueva liga. Y el mundo del fútbol estará atento.