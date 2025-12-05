EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá

MIAMI.- Estados Unidos se prepara para recibir a millones de visitantes en 2026, año en que el país celebrará su 250º aniversario y será sede, junto a México y Canadá, de la Copa Mundial de la FIFA .

La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de medidas para garantizar que el torneo se desarrolle con los máximos estándares de seguridad y eficiencia.

Como parte de esos esfuerzos, Trump lanzó un grupo de trabajo de la Casa Blanca dedicado a supervisar todos los aspectos relacionados con la organización del evento, con especial énfasis en la seguridad nacional y en la gestión del flujo masivo de turistas internacionales.

“Pase FIFA”

El mandatario anunció recientemente la creación del “Pase FIFA”, una iniciativa que permitirá a los viajeros extranjeros obtener citas prioritarias de visa para ingresar a Estados Unidos durante el Mundial. Se espera que el programa entre en vigor a comienzos del próximo año.

Según explicó a Fox News Matt Pierce, subsecretario adjunto principal interino de la Oficina de Asuntos Consulares, el Departamento de Estado ya trabaja para responder al aumento previsto de solicitudes.

Pierce destacó que los tiempos de espera para visas se han reducido a menos de 60 días en el 80% del mundo, apoyados por el despliegue de más de 400 funcionarios consulares adicionales, tal como anunció el mes pasado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Prioridad: seguridad

Aunque Estados Unidos busca facilitar la llegada de visitantes, Pierce subrayó que la administración mantiene como prioridad el riguroso proceso de verificación para garantizar que quienes ingresen al país cumplan plenamente con los requisitos legales.

“El proceso de visa es la puerta de entrada a Estados Unidos”, señaló. “Investigamos a todos los solicitantes y confirmamos que son elegibles. No se sacrifica la seguridad nacional”.

Pierce aseguró que los recursos han sido reforzados en los consulados clave “para manejar a esos fanáticos con entradas”, sin relajación alguna en los controles establecidos.

El llamado

La FIFA informó en octubre que ya se vendió un millón de entradas desde el inicio oficial de las ventas. Los compradores de Estados Unidos, México y Canadá encabezan la demanda.

El Departamento de Estado exhorta a los viajeros que requieran visa a iniciar el trámite de inmediato, especialmente ante la proyección de una demanda histórica.

“Es una gran oportunidad, bajo el liderazgo del presidente Trump, para mostrar la grandeza estadounidense al mundo”, afirmó Pierce.

“Esperamos que quienes visiten nuestro país durante este aniversario histórico puedan disfrutar nuestros estadios, ciudades y todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecer”, enfatizó.

FUENTE: Con información de Fox News