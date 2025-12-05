La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA ) concluyó que al menos 10 muertes de niños estuvieron relacionadas con la vacunación contra el COVID-19.

Es la primera vez que funcionarios federales determinan que las vacunas contra la COVID-19 causaron la muerte de menores.

"Esta es una profunda revelación", declaró el Dr. Vinay Prasad en un memorando interno enviado el 28 de noviembre y obtenido por The Epoch Times.

Prasad, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, fue uno de los primeros en oponerse a mantener las vacunas contra la COVID-19 disponibles para los jóvenes. Ha apoyado la vacunación contra la COVID-19 para personas mayores y jóvenes con afecciones subyacentes.

Prasad explicó que solicitó al personal de la Oficina de Bioestadística y Farmacovigilancia de la agencia que realizara un análisis independiente de las muertes. La oficina concluyó que al menos 10 de las muertes estaban relacionadas con la vacunación.

“En todo caso, esto representa una codificación conservadora”, escribió Prasad. “La cifra real es mayor”.

Gobierno de Biden no emitió alertas

Millones de niños recibieron la vacuna contra la COVID-19 durante la pandemia. Se autorizó inicialmente para algunos adolescentes en 2020 y posteriormente se puso a disposición de niños a partir de los 6 meses de edad.

La FDA regula las vacunas y los medicamentos, y el nuevo hallazgo significa que habrá cambios en el futuro, según informaron los reguladores.

Por el contrario a cientos de vacunas donde se advierten las contraindicaciones y los efectos negativos, para el gobierno de Joe Biden esto quedó eliminado y nunca informó o alertó sobre las consecuencias negativas de las mal llamadas vacunas, que no inmunizaron a nadie y que han causado miles de muertes por complicaciones de creación de coágulos de sangre, miocarditis y muchas otras afecciones cardiovasculares, renales y en el sistema nervioso.

La Dra. Tracy Beth Hoeg, funcionaria de la FDA, comenzó a investigar durante el verano los informes presentados ante el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS), coadministrado por la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y que acepta informes de profesionales de la salud, personas que experimentan problemas después de la vacunación y contactos de dichas personas.

La investigación surgió a raíz de la preocupación de que la administración anterior engañara al público sobre los daños que pueden causar las llamadas vacunas contra el COVID-19, incluyendo miocarditis o inflamación cardíaca, indicó Prasad en el memorando. Los síntomas de la miocarditis incluyen dolor en el pecho y latidos cardíacos irregulares, y esta afección puede ser mortal.

Hoeg determinó que algunas muertes de niños tras la vacunación contra el COVID-19 "se debieron a la recepción de la vacuna", escribió Prasad.

FUENTE: Con información de The Epoch Times e informe de la FDA