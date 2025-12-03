Conozca cómo está la actualidad de los favoritos a ganar el Mundial 2026

El delantero argentino Franco Mastantuono (izq) controla el balón junto a su compañero Lionel Messi durante un partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

WASHINGTON.- A poco más de seis meses del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 , que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio próximos, los principales favoritos se encuentran en diferentes estados de forma.

Repasamos la situación antes del sorteo de la competición, que tendrá lugar el viernes en Washington.

Argentina: el campeón en la cima

El actual campeón ha mantenido su ritmo tras bordar su tercera estrella en Catar 2022.

Bajo el liderazgo de Lionel Messi, en un magnífico estado de forma a los 38 años, la Albiceleste arrasó en la clasificatoria sudamericana y consiguió su pase en marzo.

El ocho veces Balón de Oro, que brilla en el Inter Miami, mantiene cierto misterio sobre su participación en el torneo, pero es difícil imaginar que se pierda una última oportunidad de brillar en Estados Unidos, su último país de adopción.

España: armada invencible

Los campeones de Europa, invictos en los últimos 31 partidos, afrontarán el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en las mejores condiciones.

Pero su rendimiento dependerá inevitablemente de su joya, Lamine Yamal, de 18 años.

El delantero del FC Barcelona se ha visto afectado por problemas físicos al comienzo de la temporada y su comportamiento fuera del campo también ha suscitado críticas.

La pregunta es si será capaz de gestionar la enorme presión que le espera en su primera Copa del Mundo al mando de la selección número uno del ránking de la FIFA.

Francia: lista para la última batalla de Deschamps

Didier Deschamps vivirá su séptima y última fase final de una competición internacional al frente de los "Bleus" y no piensa empañar el panorama, tras haber mantenido a Francia entre las mejores selecciones durante más de 13 años.

En la cima del mundo en 2018 y finalista en 2022, el seleccionador ha puesto el listón muy alto y sabe que se espera mucho de él luego de una Eurocopa 2024 decepcionante en cuanto al juego, a pesar de haber llegado a semifinales.

Kylian Mbappé (30).jpg El atacante Kylian Mbappé (centro), de Francia, sonríe durante una sesión de fotos de la selección gala, el 18 de marzo de 2025. AFP

Lo mismo ocurrirá con Kylian Mbappé, que hizo historia al marcar un hat-trick en el juego por el título en 2022.

El capitán, que se dio a conocer en la escena internacional en Rusia 2018, tendrá un reencuentro con su competición favorita para borrar la desagradable imagen que dejó en la Euro (un gol de penalti).

Inglaterra: talento en todas las posiciones

Finalista de la Eurocopa 2024 y primer país europeo en sellar su billete para Norteamérica, Inglaterra se perfila como una seria aspirante al título.

Ahora bajo la dirección del alemán Thomas Tuchel, cuenta con una pléyade de talentos (Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice) para intentar conquistar por fin un trofeo internacional que se le resiste desde el Mundial de 1966.

Portugal: la última bala de CR7

Portugal será uno de los grandes favoritos del Mundial. Con la gran cantidad de jugadores de alto nivel a su disposición, Roberto Martínez cosechó sus primeros éxitos al embolsarse la Liga de Naciones en 2025.

Para acompañar dignamente a Cristiano Ronaldo, de 40 años, en su despedida, ¿qué mejor que un primer éxito en la Copa del Mundo para una selección que acumula fracasos desde su tercer puesto en 1966?

Cristiano Ronaldo (20) El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Alemania: en el limbo

La Mannschaft viene de dos fiascos mundialistas monumentales, con eliminaciones en la primera ronda en 2018 y 2022, indignos de su condición de tetracampeona mundial.

Tras ser superada en casa por Portugal (2-1) y Francia (2-0) durante la Final Four de la Liga de Naciones, no ha impresionado durante la fase clasificatoria, en la que apenas ha logrado imponerse a un grupo muy débil (Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo).

Brasil: un mar de dudas

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo en junio aún no ha implicado un gran salto de calidad en la Seleção.

Los pentacampeones del mundo, que buscan su primera estrella desde 2002, ya no reinan en Sudamérica y en el camino al Mundial de 2026 tuvieron su peor desempeño en el clasificatorio en el formato actual, además de encajar varios antirrécords.

El prestigioso técnico italiano de 66 años, que vivirá su primer Mundial como seleccionador, se esfuerza por crear un colectivo digno de la historia de Pelé.

Pero la larga incertidumbre en torno a la condición física de Neymar, que no juega con su país desde octubre de 2023, no contribuye a la serenidad en torno a la Canarinha, lastimada en su ego por el paso triunfal de su gran rival, Argentina.

FUENTE: AFP